ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Лиза плачет, Лиза рыдает". Воры ворвались в квартиру украинского певца: что известно

Понедельник 18 августа 2025 14:39
UA EN RU
"Лиза плачет, Лиза рыдает". Воры ворвались в квартиру украинского певца: что известно BRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)
Автор: Иванна Пашкевич

Исполнитель хитов "Ліза" и "Посилать", певец BRYKULETS (Иван Ищенко), заявил, что стал жертвой воров - его квартиру в Киеве, где он проживает вместе со своей девушкой Лизой, ограбили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.

BRYKULETS ограбили

По словам звезды TikTok, злоумышленники проникли в помещение и похитили значительную сумму наличных.

Певец не уточнил, как именно произошло проникновение, однако признался, что больше всего пострадала его девушка.

"Это наши деньги. Это Лизины деньги, Лиза плачет, Лиза рыдает", - отметил артист в обращении к подписчикам.

&quot;Лиза плачет, Лиза рыдает&quot;. Воры ворвались в квартиру украинского певца: что известноBRYKULETS (скриншот)

Также BRYKULETS обратился к фанатам с просьбой помочь найти виновников, и в то же время добавил нотку юмора.

"Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег, дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги... Верните деньги. Мы вам даже немного оставим, за такой красивый джентльменский поступок", - сказал BRYKULETS.

Детали ограбления он пока не раскрывает, однако признает, что эта ситуация стала серьезным потрясением для пары, ведь потерянные средства были в основном сбережениями Лизы.

&quot;Лиза плачет, Лиза рыдает&quot;. Воры ворвались в квартиру украинского певца: что известноBRYKULETS (скриншот)

Что известно о BRYKULETS

Иван Ищенко, более известный под сценическим именем BRYKULETS, родился 20 января 1998 года в городе Миргород, Полтавская область.

Музыкой Иван увлекался с детства - рано начал играть на гитаре и писать первые композиции.

После переезда в Харьков он активно выступал на улицах и в местных заведениях, приобретая первый сценический опыт.

&quot;Лиза плачет, Лиза рыдает&quot;. Воры ворвались в квартиру украинского певца: что известноBRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Окончил музыкальное училище, а также учился в университете искусств.

В 2017 году официально стартовала его музыкальная карьера. Уже через год артист стал участником 9-го сезона популярного талант-шоу "Х-Фактор", что стало первым большим шагом к узнаваемости.

Настоящую популярность BRYKULETS получил после того, как его видео начали набирать сотни тысяч просмотров в TikTok.

Его музыка - это микс экспериментального попа, инди и авторской лирики. В 2021 году артист представил альбом "Медляки", а в 2022 - пластинку "Любов".

Творческий псевдоним BRYKULETS Иван взял в честь своего дедушки - художника, который учил его рисовать в детстве.

&quot;Лиза плачет, Лиза рыдает&quot;. Воры ворвались в квартиру украинского певца: что известноBRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Хотя рисование не стало призванием, это воспоминание запечатлелось в сценическом имени.

В 2025 году певец попал в лонг-лист нацотбора на Евровидение, подав заявку с песней "Кришталі".

Хотя BRYKULETS не попал в финальный этап, участие в отборе закрепило его как перспективного молодого артиста украинской сцены.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия