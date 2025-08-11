Кума Козловского разорвала с ним сотрудничество и назвала причину: "Договаривались быть честными"

Украинская топ-пиарщица Юла объявила о завершении сотрудничества с певцом Виталием Козловским, с которым больше года работала над перезапуском его карьеры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий кумы исполнителя для МУЗВАР .

Почему Козловский и Юла прекратили сотрудничество

По словам жены Анатолича, их с Виталием профессиональные пути расходятся из-за разного видения будущей стратегии развития артиста.

"Скажу честно: у нас не совпадают взгляды на стратегическое видение артиста - и это нормально. Мы две творческие личности: у меня свое видение как специалиста, у Виталия - свое. Мы не смогли найти будущий совместный творческий путь, но нам удалось вместе громко перезапустить проект и сделать самое яркое появление артиста в 2025 году, а может, и вообще за все годы", - заявила Юла.

Несмотря на завершение рабочих отношений, она подчеркнула, что и в дальнейшем будет поддерживать связь с Козловским.

После рождения его сына Оскара Юла стала крестной мамой мальчика, поэтому считает, что их отношения останутся родственными.

Юла с Виталием Козловским и его женой (фото: instagram.com/yulattt)

Она также готова при необходимости предоставлять артисту советы и консультации.

"Я всегда открыта и готова помочь, когда это будет нужно Виталию, ведь я - крестная мама его сына, и наши связи навсегда останутся родственными. Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам. На берегу мы договаривались быть честными друг перед другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество - это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар", - пояснила пиарщица.

Юла с крестником (фото: instagram.com/yulattt)

Сам певец пока не прокомментировал прекращение сотрудничества с Yula Company.

Сотрудничество между Юлой и Козловским стартовало в 2024 году.

Тогда они выпустили украинскую адаптацию песни "Пинаколада", релиз которой состоялся после того, как исполнитель погасил финансовые обязательства перед своим экс-продюсером Игорем Кондратюком.