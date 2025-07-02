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В Киеве пройдет фестиваль "Протасов Яр" памяти Романа Ратушного: что там будет

Среда 02 июля 2025 17:44
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В Киеве пройдет фестиваль "Протасов Яр" памяти Романа Ратушного: что там будет В Киеве пройдет третий фестиваль "Протасов Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)
Автор: Иванна Пашкевич

С 4 по 6 июля 2024 года в Киеве пройдет третий фестиваль "Протасов Яр", посвященный памяти общественного активиста, разведчика 93-й бригады "Холодный Яр" и одного из самых ярких представителей киевского урбанистического движения - Романа Ратушного.

РБК-Украина рассказывает больше о фестивале, который уже традиционно соберет активистов, художников, журналистов, общественность и всех неравнодушных к идеям защиты зеленых зон города, развития локальных инициатив и культуры памяти.

Фестиваль "Протасов Яр": где состоится

Главной локацией станет поляна Протасова Яра (ул. Соломенская, 40-А).

Вечерние события 5 и 6 июля пройдут на территории Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины (ул. Клиническая, 25).

Фестиваль будет проходить под лозунгом "Чтобы жить - ни у кого права не спрашиваю", цитатой из стихотворения Павла Тычины.

Основная цель мероприятия остается неизменной - популяризация современного и традиционного искусства, украинской истории, правозащитных инициатив и чествование памяти Романа Ратушного, дело которого продолжается и после его гибели.

Программа фестиваля "Протасов Яр"

В первый день фестиваля, 4 июля, состоится официальное открытие и презентация мемориального художественного репортажа "Ратушные. Легенда о Рыцаре и Друиде".

В течение дня пройдут музыкальные выступления групп GG ГуляйГород, "Чистий Четвер", "Про-зорі".

Также запланированы дискуссии о культуре как сообществе, локальные общины во время войны и взаимопонимание между военными и гражданскими.

Программа третьего фестиваля "Протасов Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

5 июля, в день рождения Романа Ратушного, на поляне состоится обучение по тактической медицине, инжировские чтения современной прозы и поэзии о Крыме, крымскотатарский плов и кофе, а также панельная дискуссия о восстановлении связей между украинцами и крымскими татарами.

Вечером запланирован спектакль-сюрприз с участием Ирмы Витовской в ИБКЦБ.

Программа третьего фестиваля "Протасов Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

6 июля фестиваль завершится литературными посещениями Байкового кладбища, презентацией книги, посвященной Виктории Амелиной, лекцией о стойкости украинского сопротивления и дискуссией о корейской общине Украины.

Финальными событиями станут поэтически-музыкальные чтения памяти Василия Ратушного и выступление группы Vivienne Mort.

Программа третьего фестиваля "Протасов Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

Участники фестиваля "Протасов Яр"

Кроме музыкальных групп и актерских выступлений на фестивале будут лекции и дискуссии, участие в которых примут:

  • Татьяна Власова
  • Светлана Поваляева
  • Дмитрий Лазуткин
  • Екатерина Калитко
  • Евгения Закревская
  • Маси Найем
  • Лариса Денисенко
  • Нариман Алиев
  • Богдан Логвиненко
  • Вахтанг Кипиани
  • Павел Климкин
  • Ростислав Семкив
  • Ярина Черногуз
  • Ирина Цилык и другие украинские художники и общественные деятели.

Кроме основной программы, в течение 5 и 6 июля будет работать детская зона.

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