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MONATIK, Билык и "Караоке на майдані": как прошел самый громкий фестиваль лета в Киеве

Вторник 24 июня 2025 16:06
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MONATIK, Билык и "Караоке на майдані": как прошел самый громкий фестиваль лета в Киеве Как прошел большой музыкальный фестиваль Music Box Fest (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

В столице отгремел один из самых масштабных музыкальных фестивалей этого лета - Music Box Fest. Мероприятие собрало не только звездный лайнап, но и более восьми тысяч зрителей. Все - ради благородной цели: собрать средства на строительство блока трансплантации костного мозга для детского онкоцентра в Днепре.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Фестиваль проходил 21 июня с полудня до вечера на Ледовом стадионе.

Начали с поддержки молодых артистов - публика встречала новые имена: YOGEN, GEED, ULANA ROYCE, OKS, PRIANA, ANSTAY, THE ARMO, KRYLATA и других.

За энергичную атмосферу отвечала радиоведущая Анна Астровская.

Но настоящий ажиотаж вызвало событие, которое еще недавно считали навсегда завершенным: "Караоке на майдане" с Игорем Кондратюком вернулось - пусть и на один вечер.

Пользователи соцсетей взорвались ностальгией, а у сцены собрался настоящий аншлаг.

MONATIK, Билык и &quot;Караоке на майдані&quot;: как прошел самый громкий фестиваль лета в КиевеКак прошел большой музыкальный фестиваль Music Box Fest (фото: пресс-служба)

Главная часть шоу - большой благотворительный концерт - стартовала ближе к вечеру.

Ведущими стали Юрий Ткач, Тимур Мирошниченко, Мила Еремеева и Даша Квиткова, для которой это был дебют в роли хостки события такого масштаба.

Первым сцену захватил MONATIK - дальше волна за волной: ZLATA OGNEVICH, TVORCHI, KALUSH ORCHESTRA, MELOVIN, KAZKA, ALEKSEEV, BRYKULETS, POZDNIAKOV, MAYOROVA, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, POSITIFF.

Как прошел большой музыкальный фестиваль Music Box Fest (фото: пресс-служба)

Особым моментом стало выступление Ирины Билык - артистка исполнила легендарную "Так просто", а также презентовала новую песню "А дети ждут".

Финал вечера закрывали мощно: DOROFEEVA и ARTEM PIVOVAROV вместе с Хоровой капеллой имени Ревуцкого.

Как прошел большой музыкальный фестиваль Music Box Fest (фото: пресс-служба)

В течение события удалось собрать более 4,5 миллиона гривен. Но кампания не завершена - сбор продлится до 24 августа.

Именно на День Независимости, 24 августа, концерт покажут сразу три телеканала -Music Box, Music Box Польша и ТЕТ.

MONATIK, Билык и &quot;Караоке на майдані&quot;: как прошел самый громкий фестиваль лета в КиевеКак прошел большой музыкальный фестиваль Music Box Fest (фото: пресс-служба)

У зрителей будет возможность поддержать благотворительность, отсканировав QR-код прямо во время эфира.

Организаторы уже анонсировали: Music Box Fest станет ежегодным.

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