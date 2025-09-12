ua en ru
Кинотеатр в гостиной и панорамные виды: как выглядит "холостяцкая" квартира Ахтема Сеитаблаева

Пятница 12 сентября 2025 10:46
Ахтем Сеитаблаев (фото: instagram.com/seitablaiev)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые показал свою квартиру в Киеве. Звезда живет в арендованном трехкомнатном доме на 11-м этаже дома, который в 1970-80-х годах возводили для членов партийного руководства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск проекта "По хатам".

Квартиру режиссер снял примерно за месяц до начала полномасштабного вторжения и ежемесячно платит за нее 20 тысяч гривен.

Собственного жилья в столице пока у Сеитаблаева нет.

Гостиная в квартире организована как настоящий домашний кинотеатр: большой диван, несколько кресел, проектор и мощная акустика.

Здесь Ахтем проводит вечера за просмотром фильмов или общением с друзьями.

Ахтем Сеитаблаев показал свою квартиру в Киеве (скриншот)

Особое значение для него имеет ощущение пространства, которое обеспечивает эта комната.

В квартире можно заметить и личные мелочи: на холодильнике и полках - фотографии с родными, детьми, коллегами, а также сувениры и подарки от близких.

Ахтем Сеитаблаев показал свою квартиру в Киеве (скриншот)

Кухня в квартире небольшая, но это мало беспокоит режиссера - готовит он редко, обычно ограничиваясь простой яичницей или заказом блюд из ресторанов.

"Вы попали в квартиру холостяка, который не слишком часто убирается", - шутит Ахтем.

Кинотеатр в гостиной и панорамные виды: как выглядит &quot;холостяцкая&quot; квартира Ахтема СеитаблаеваАхтем Сеитаблаев показал свою квартиру в Киеве (скриншот)

Среди минусов - отсутствие балкона, что создает неудобства для курильщика.

Ахтем Сеитаблаев показал свою квартиру в Киеве (скриншот)

Впрочем, большие панорамные окна открывают вид на Киев: можно увидеть Родину-Мать, Киево-Печерскую лавру, Южный мост и Мыстецкий арсенал.

Кинотеатр в гостиной и панорамные виды: как выглядит &quot;холостяцкая&quot; квартира Ахтема СеитаблаеваАхтем Сеитаблаев показал свою квартиру в Киеве (скриншот)

Актер сам поддерживает порядок в квартире, не пользуясь клининг-сервисом, и признает, что убирает не всегда регулярно.

Ахтем Сеитаблаев показал свою квартиру в Киеве (скриншот)

