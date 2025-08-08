Беседка, спортплощадка и озеро: Падалко сделала тур своей дачей за 90 тысяч долларов

Украинская телеведущая Маричка Падалко провела экскурсию по своей загородной недвижимости - кроме столичной квартиры, она с мужем владеет дачей, которую построили самостоятельно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск YouTube-проекта от Люкс ФМ "По хатах" .

В 2006 году супруги приобрели землю за городом и возвели двухэтажный деревянный дом с нуля, потратив на это около 90 тысяч долларов.

Интерьер дома, находящегося за пределами Киева, выполнен в светлых тонах, а на прилегающем участке обустроены беседка, спортивная зона и огород.

Маричка Падалко показала свой загородный дом (скриншот)

В просторной кухне с господством светлых оттенков царит атмосфера домашнего уюта.

Хотя сама Маричка не является страстной поклонницей кулинарии, иногда она готовит, когда есть соответствующее настроение, и радует семью вкусностями.

В одной из комнат размещен сервант с коллекцией сервизов - часть из них была подарена близкими.

"У меня много кофейных чашек. Здесь нет кофеварки, но, когда мы с мужем переплывали Босфор, приобрели турку. Теперь у мужа есть такой ритуал - на выходные сварить мне кофе", - поделилась телеведущая.

Маричка Падалко показала свой загородный дом (скриншот)

По словам Падалко, когда семья планирует совместное празднование, они обычно собираются именно на даче - здесь больше пространства и есть большой обеденный стол, чего не хватает в киевской квартире.

Гостиная выдержана в том же светлом стиле, что и вся дача. Здесь больше мебели и предметов декора, которые создают домашнюю атмосферу.

В центре - большой фиолетовый диван, а напротив - телевизор. Особого внимания заслуживает камин.

"Камин имеет более декоративную функцию, чем обогревательную", - рассказала журналистка.

На полках гостиной собрано много книг, а цветочные занавески добавляют интерьеру нежности и оригинальности.

Маричка Падалко показала свой загородный дом (скриншот)

Еще одной изюминкой дома является большое количество семейных фотографий - детские фото Марички, снимки ее родителей, бабушки с дедушкой и совместные фото с детьми.

Маричка Падалко показала свой загородный дом (скриншот)

Второй этаж - это частная зона, и показать удалось только комнату старшего сына, который редко бывает на даче.

По словам телеведущей, ее дети бережно относятся к своему личному пространству и не хотят, чтобы кто-то туда вмешивался.

Поэтому комната парня выглядит сдержанно: там есть кровать, письменный стол, шкаф, грамоты на стенах и несколько игрушек.

Маричка Падалко показала свой загородный дом (скриншот)

А неподалеку от дома находится озеро, которое семья часто выбирает для совместного досуга.

Маричка Падалко показала свой загородный дом (скриншот)