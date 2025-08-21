Киркорову диагностировали неизлечимую болезнь: что известно

Киркоров болен - что известно про его состояние

Судя по всему, именно это заболевание стало причиной того, что раны артиста, которые были получены во время концерта в Санкт-Петербурге в апреле этого года, до сих пор не зажили.

Напомним, во время выступления произошло возгорание рукава пиджака Киркорова из-за неисправности пиротехники. Тогда врачи диагностировали бурсит - воспаление суставов, вызванное ожогами.

Однако медленное заживление травм вызвало беспокойство медиков, и дополнительные анализы подтвердили наличие сахарного диабета второго типа.

Состояние певца - сложное. Он чувствует постоянную слабость, жажду, ватные ноги, что мешает ему вернуться к привычному ритму жизни.

Также отмечаются перепады настроения - от раздражительности к апатии. В связи с этим Киркоров отменил все запланированные концерты, по меньшей мере, до февраля 2026 года.

Врачи посоветовали артисту перейти на специальную диету, чтобы снизить уровень сахара в крови, однако Киркоров категорически не захотел менять свой рацион.

Кроме того, ему назначили ежедневные инъекции инсулина, чтоб контролировать уровень глюкозы в крови.

Врачи надеются, что лечение поможет ускорить заживление ран.