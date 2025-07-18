"Бывший тоже очень любил". Цибульская потроллила обращение Винника из-за границы
Украинская певица Оля Цибульская эмоционально отреагировала на заявление Олега Винника, который находится с начала российского вторжения в Германии. Артистка сравнила исполнителя со своим бывшим.
Как сообщает РБК-Украина, певица потроллила коллегу в заметке в Instagram.
Что Цибульская сказала о Виннике
Артист дал о себе знать, опубликовав эмоциональное обращение в соцсетях. В видео он прокомментировал многолетние спекуляции о выезде за границу и заговорил о сыне.
Однако не все обрадовались очередному выступлению Олега. Певица Оля Цибульская не сдержала эмоций и высказалась о художниках, которые любят Украину на расстоянии и оправдывают свое отсутствие в государстве.
"Сегодня в ленте мне попался артист, который "не сбежал", а просто "в Германии", потому что очень скучает. И я вспомнила своего бывшего: тоже "очень любил", но никак не мог приехать", - поделилась она.
Певица пошутила о схожести такой любви "на расстоянии и без ответственности" и прикрепила скриншоты с билетами на автобус для Олега.
"Потому что любовь - это не слова, а билеты. Мужчина, который действительно любит - не пишет обращений, а пакует чемодан", - добавила она.
Как отреагировали в сети
Одни пользователи поддержали мысли артистки, другие же негативно отреагировали на критику тех, кто поехал.
- "Оля, а не безразлично ли вам, кто куда уехал?"
- "Ой, люблю, скучаю, но приехать не могу, но могу записать песню как всех люблю".
- "Нуууу тогда получается у нас больше половины украинцев предатели, которые выехали из Украины?"
- "Почему-то так много сказано самой интонацией "Привет, мои дорогие" звучит, как "Не пошли бы вы на..."
- "Винник не стоит нашего внимания".
Что известно о новом обращении Винника
Певец записал обращение у себя в TikTok, в котором высказался о выезде за границу. По его словам, он уже 25 лет строит жизнь в Германии, где в частности родился его сын.
"Я появился здесь не для того, чтобы вы мне ставили лайки или оправдываться перед вами. Я просто хочу рассказать правду. А еще - любил, люблю и буду любить", - подчеркнул он.
@olegg.vynnyk.original Хочете правду? Тоді слухайте. Міф номер 1 - Винник втік в Німеччину три роки тому. Мінус один міф. Далі буде... #ОлегВинник #факти #повернення#правда #OleggVynnyk Originalton - Olegg Vynnyk
Напомним, Винника также обвиняют в молчаливой позиции и пассивности, поскольку он избегает публичной поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии.
Однако в то же время ходили слухи, что он неоднократно помогал военным. Ранее мы писали, действительно ли Винник донатил на ВСУ.
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