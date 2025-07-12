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Константин Грубич трогательно почтил память покойной дочери: "Безграничная любовь" (фото)

Суббота 12 июля 2025 15:43
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Константин Грубич трогательно почтил память покойной дочери: "Безграничная любовь" (фото) Константин Грубич показал, как выглядела его покойная дочь (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич почтил память дочери Оли, которая погибла в результате страшного ДТП 11 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Грубича.

Как Грубич почтил память дочери

Ведущий опубликовал черно-белую фотографию в память о дочери и оставил трогательное сообщение. Сегодня, 12 июля, исполняется 11 лет со дня смерти девушки, жизнь которой отобрало ДТП.

"Уже 11 лет без Оли. Безграничная любовь", - написал он.

На фотографии Оля предстает с темными волосами и челкой. На момент гибели ей было всего 17 лет. В этом году должно было бы исполниться 28.

Константин Грубич трогательно почтил память покойной дочери: &quot;Безграничная любовь&quot; (фото)

Ольга Грубич (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Как отреагировали в сети

Пользователи выразили соболезнования ведущему и его семье.

  • "Вечная память вашей дорогой доченьке.Ваша вечная боль и вечная грусть.Но как бы не было горько жизнь продолжается. Молитесь за нее и берегите себя. Искренне вам сочувствую".
  • "Сочувствую. Это тяжело. Я двух сыновей потеряла".
  • "Светлая память. Жаль, что жизнь такие испытания дала такой молодой девушке. Пусть дети проживают свою долгую жизнь и никто ее не отбирает".
  • "Мои глубокие и искренние соболезнования Вам и Вашей семье, а ангелу-Алечке царство небесное и легких облаков ее чистой душе".
  • "Светлая память и глубокие соболезнования".

Что известно о гибели дочери Грубича

Дочь Константина, Ольга Грубич, умерла 12 июля 2014 года в результате страшного ДТП.

Как известно, ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в Киеве. В результате аварии она попала в больницу с тяжелыми травмами и впала в кому. Более двух недель врачи боролись за ее жизнь, однако чуда не случилось.

Сам Константин неоднократно признавался, что виновного в трагедии до сих пор не удалось привлечь к ответственности.

Напомним, у Грубича также есть дочь Владислава, которая тоже работает на телевидении, и сын Ярослав. Ранее мы рассказывали, что он вступил в ряды ВСУ.

Константин Грубич трогательно почтил память покойной дочери: &quot;Безграничная любовь&quot; (фото)Грубич с сыном Ярославом и дочерью Владиславой (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

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