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Костянтин Грубич зворушливо вшанував пам'ять покійної доньки: "Безмежна любов" (фото)

Субота 12 липня 2025 15:43
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Костянтин Грубич зворушливо вшанував пам'ять покійної доньки: "Безмежна любов" (фото) Костянтин Грубич показав, який вигляд мала його покійна донька (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український журналіст та телеведучий Костянтин Грубич вшанував пам'ять доньки Олі, яка загинула внаслідок страшної ДТП 11 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Грубича.

Як Грубич вшанував пам'ять доньки

Ведучий опублікував чорно-білу світлину в пам'ять про доньку та залишив щемливе повідомлення. Сьогодні, 12 липня, виповнюється 11 років з дня смерті дівчини, життя якої забрала ДТП.

"Вже 11 років без Олі. Безмежна любов", - написав він.

На світлині Оля постає з чорнявим волоссям та чубчиком. На момент загибелі їй було всього 17 років. Цього року мало б виповнитися 28.

Костянтин Грубич зворушливо вшанував пам'ять покійної доньки: &quot;Безмежна любов&quot; (фото)

Ольга Грубич (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Як відреагували в мережі

Користувачі висловили співчуття ведучому та його родині.

  • "Вічна пам'ять вашій дорогій донечці.Ваш вічний біль і вічний смуток.Але як би не було гірко життя продовжується. Моліться за неї і бережіть себе. Щиро вам співчуваю".
  • "Співчуваю. Це важко. Я двох синів втратила".
  • "Світла пам'ять. Шкода, що життя такі випробування дало такій молодій дівчині. Хай діти проживають своє довге життя і ніхто його не відбирає".
  • "Мої глибокі та щирі співчуття Вам і Вашій родині, а янголу-Олечці царство небесне і легких хмаринок її чистій душі".
  • "Світла пам'ять і глибокі співчуття".

Що відомо про загибель доньки Грубича

Донька Костянтина, Ольга Грубич, померла 12 липня 2014 року внаслідок страшної ДТП.

Як відомо, її збив автомобіль на пішохідному переході в Києві. Унаслідок аварії вона потрапила до лікарні з важкими травмами та впала в кому. Понад два тижні лікарі боролися за її життя, однак дива не сталося.

Сам Костянтин неодноразово зізнавався, що винного в трагедії й досі не вдалося притягти до відповідальності.

Нагадаємо, у Грубича також є дочка Владислава, яка теж працює на телебаченні, та син Ярослав. Раніше ми розповідали, що він долучився до лав ЗСУ.

Костянтин Грубич зворушливо вшанував пам'ять покійної доньки: &quot;Безмежна любов&quot; (фото)Грубич з сином Ярославом та донькою Владиславою (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

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