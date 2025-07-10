"Круто и ностальгично!" Дорофеева и Позитив воссоединились в новом клипе, и вот что из этого вышло (видео)
Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) сделали своим фанам неожиданный подарок. Артисты, которые ранее выступали как дуэт "Время и Стекло", снова объединились и выпустили совместный трек, впервые за 5 лет.
Что известно о новом клипе Дорофеевой и Позитива, и как на него реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина.
Новая песня Дорофеевой и Позитива
Совместный трек, который получил название "Смак-печаль", вышел в ночь на 10 июля. В нем Надя и Алексей вернулись к своему фирменному стилю.
"Песня "Смак-печаль" вобрала в себя то, по чему все скучали: узнаваемый вокал Нади, фирменный речитатив POSITIFF, засевший в голове хук и то самое "послевкусие" - светлой ностальгии. Это не возвращение. Это новая встреча и новая музыкальная история", - говорится в описании.
Кстати, некоторые строки песни демонстрируют современные реалии. Здесь есть и жизнь во время войны, и новая страница в биографии Позитива, который недавно стал отцом ("Колись співали на паті, тільки по передплаті, а тепер я став батєй і мене тягне в сон").
Вот первый куплет трека:
"Я дочекаюсь коли знов полетять літаки
Коли всі чесні слова ляжуть в порожні рядки
Ти тягнеш знов за собою, але чи варто йти
Необґрунтований ризик, яким для мене є ти".
Дорофеева в новом клипе (скриншоты)
А в клипе на эту песню Дорофеева примерила несколько ярких образов. Она была блондинкой с короткими волосами, женщиной-вамп и просто поражала стилем.
Кстати, за день до премьеры клипа Надя и Алексей провели сбор. Они говорили, что представят новую песню, но только после того, как им удастся собрать 505 тысяч на закупку современных украинских ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы. И фаны надонатили уже более 3 миллионов.
Реакция сети
Новый клип поразил фанов. Они пишут:
- "Они объединились ради того, чтобы подарить нам довоенные ощущения ностальгии, это просто вау!"
- "Круто и ностальгично! Нам нужно больше совместных песен, делайте альбом!"
- "Еще никогда клип и песня не вызывали таких смешанных эмоций. Безумное наслаждение, ностальгия, воспоминания о мирных временах. Это волшебно и прекрасно. Спасибо, что позволили почувствовать это все своей работой!"
- "Это точно главный бенгер этого лета! Спасибо за ностальгические ощущения!"
- "Пообещайте, что это не последний совместный хит".
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