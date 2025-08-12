Какое кольцо Роналду подарил любимой на помолвку: дизайн и сколько стоит (фото)

Португальский футболист Криштиану Роналду официально сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес, с которой он вместе уже 9 лет. И сделал это максимально эффектно.

Какое кольцо подарил футболист любимой и сколько оно стоит, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на DailyMail .

Какое кольцо подарил Роналду

О помолвке пары стало известно в понедельник вечером. Джорджина разместила в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала подарок любимого и сообщила, что сказала так на его предложение руки и сердца.

Внимание фанов мгновенно привлек огромный бриллиант на пальце модели. Обручальное кольцо с таким массивным камнем сложно не заметить.

Как сообщила специалист по ювелирным изделиям Лора Тейлор, кольцо украшено овальным бриллиантом весом от 15 до 20 карат. Он окружен двумя крупными боковыми камнями.

"Центральный камень окружен крупными боковыми бриллиантами, что добавляет еще больше блеска и делает и без того впечатляющее основание еще больше", - поделилась она.

Она назвала кольцо настоящим украшением последних лет, которое идеально подходит одной из самых известных пар в мире футбола.

Как Роналду сделал предложение любимой (фото: instagram.com/georginagio)

Сколько стоит обручальное кольцо, которое Роналду подарил возлюбленной

По словам специалистки, если камень природный и безупречного качества, его стоимость может превышать 1,5 миллиона фунтов. Это около 83 миллионов гривен.

По мнению основательницы компании по производству обручальных колец Оливии Ландау, кольцо содержит бриллиант в более 10 карат. Его стоимость может достигать в несколько миллионов долларов.

Сколько стоит обручальное кольцо Джорджины Родригес (скриншот)

Что известно об отношениях будущих супругов

Пара вместе с 2016 г. Они воспитывают пятерых детей: дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, которую родила Джорджина, близнецов Эви и Матео от суррогатной матери, а также старшего сына футболиста - Криштиану-младшего.

На протяжении многих лет в сети обсуждают, почему футболист до сих пор не женился на возлюбленной. Сам он неоднократно отмечал, что ждал "того самого момента". И, похоже, он наконец наступил.

Роналду и Родригес с детьми (фото: instagram.com/georginagio)