Селена Гомес и Бенни Бланко показали фото со свадьбы: эмоциям нет предела!

Селена Гомес и Бенни Бланко стали гостями сказочной свадьбы своего близкого друга, рэпера Lil Dicky (настоящее имя - Дэвид Берд), который женился на Кристин Баталукко. Вечер превратился для пары в настоящую романтическую историю с музыкой, танцами и нежными моментами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Селена поделилась серией фото, чтобы сохранить эти мгновения и показать, как они с любимым провели выходные.

"О вчерашней свадьбе", - подписала она сообщение.

На одном из снимков певица нежно целует Бенни в щеку, а на другом - наносит аромат из новой линейки Rare Beauty на его шею.

Для праздника Гомес выбрала ярко-красное платье с открытой спиной и высоким воротником, дополнив его сумкой Valentino с кулоном в виде котика.

Селена Гомес и Бенни Бланко на свадьбе у друзей (фото: instagram.com/selenagomez)

К тому же, на одном из снимков на безымянном пальце звезды можно увидеть роскошное обручальное кольцо с бриллиантом.

Бланко появился в насыщенно-синем костюме, который идеально дополнил образ Селены, создав эффектный и кинематографический дуэт.

Напомним, о романе Селены Гомес и Бенни Бланко стало известно в конце 2023 года.

Впоследствии выяснилось, что именно певица первой призналась в любви. Уже в январе 2024-го пара впервые появилась вместе на публике.

Селена Гомес и Бенни Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Их знакомство началось еще в 2021 году, когда они работали над совместным треком I Can't Get Enough. Бланко является также давним другом Джастина Бибера.

В конце 2024 года продюсер сделал Селене предложение руки и сердца. Влюбленные уже готовятся к свадьбе, однако пока не раскрывают ни даты, ни деталей предстоящего праздника.

Селена Гомес и Бенни Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Ранее Гомес имела длительные и непростые отношения с Джастином Бибером. После их разрыва певица пережила депрессию.

Сейчас Бибер женат на Хейли Болдуин, которая недавно родила ему сына Джека.