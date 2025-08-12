ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Селена Гомес и Бенни Бланко показали фото со свадьбы: эмоциям нет предела!

Вторник 12 августа 2025 11:42
UA EN RU
Селена Гомес и Бенни Бланко показали фото со свадьбы: эмоциям нет предела! Селена Гомес и Бенни Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)
Автор: Иванна Пашкевич

Селена Гомес и Бенни Бланко стали гостями сказочной свадьбы своего близкого друга, рэпера Lil Dicky (настоящее имя - Дэвид Берд), который женился на Кристин Баталукко. Вечер превратился для пары в настоящую романтическую историю с музыкой, танцами и нежными моментами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Селена поделилась серией фото, чтобы сохранить эти мгновения и показать, как они с любимым провели выходные.

"О вчерашней свадьбе", - подписала она сообщение.

На одном из снимков певица нежно целует Бенни в щеку, а на другом - наносит аромат из новой линейки Rare Beauty на его шею.

Для праздника Гомес выбрала ярко-красное платье с открытой спиной и высоким воротником, дополнив его сумкой Valentino с кулоном в виде котика.

Селена Гомес и Бенни Бланко на свадьбе у друзей (фото: instagram.com/selenagomez)

К тому же, на одном из снимков на безымянном пальце звезды можно увидеть роскошное обручальное кольцо с бриллиантом.

Бланко появился в насыщенно-синем костюме, который идеально дополнил образ Селены, создав эффектный и кинематографический дуэт.

Напомним, о романе Селены Гомес и Бенни Бланко стало известно в конце 2023 года.

Впоследствии выяснилось, что именно певица первой призналась в любви. Уже в январе 2024-го пара впервые появилась вместе на публике.

Селена Гомес и Бенни Бланко показали фото со свадьбы: эмоциям нет предела!Селена Гомес и Бенни Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Их знакомство началось еще в 2021 году, когда они работали над совместным треком I Can't Get Enough. Бланко является также давним другом Джастина Бибера.

В конце 2024 года продюсер сделал Селене предложение руки и сердца. Влюбленные уже готовятся к свадьбе, однако пока не раскрывают ни даты, ни деталей предстоящего праздника.

Селена Гомес и Бенни Бланко показали фото со свадьбы: эмоциям нет предела!Селена Гомес и Бенни Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Ранее Гомес имела длительные и непростые отношения с Джастином Бибером. После их разрыва певица пережила депрессию.

Сейчас Бибер женат на Хейли Болдуин, которая недавно родила ему сына Джека.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Женитьба Звёзды
Новости
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине