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"Рабства никогда не было": Кондратюк раскрыл неизвестные детали скандала с Козловским (видео)

Суббота 12 июля 2025 08:16
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"Рабства никогда не было": Кондратюк раскрыл неизвестные детали скандала с Козловским (видео) Игорь Кондратюк и Виталий Козловский (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Продюсер Игорь Кондратюк высказался о певце Виталии Козловском, который недавно выплатил все долги и получил права на песни. Он отметил, что его история сотрудничества с артистом была нетипичной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом продюсер рассказал в новом выпуске "Слей шоу".

Как Кондратюк высказался о Козловском

Сначала он рассказал, почему продюсеров считают злыми. И заметил, что не зарабатывал на бывшем "подопечном".

"Они научены жизнью. Ну вот они избиты неблагодарностью артистов и артисток. С другой стороны, продюсирование - это достаточно жесткая история. Я не про себя, я же говорю, меня жизнь заставила. Моя история (с Козловским) вообще она нетипичная. Я не зарабатывал на Козловском, ни на ком не зарабатывал", - заявил Кондратюк.

"У Козловского в результате работы со мной огромный репертуар и куча клипов. А если бы я занимался только продюсированием музыкальным, я думаю, этого всего было бы меньше, потому что часть денег бы забирал я, большую часть. А меня деньги не очень интересовали. Я зарабатывал хорошо на телевидении. Мне было немножко до д*пы за все", - также сказал продюсер.

Кондратюк отметил, что обычно вкладывают деньги для заработка не в певцов.

"Ну, а кого ты еще знаешь, кто зарабатывает? Владельцы "Эпицентров", они финансируют футбольные клубы, а не артистов. Соответственно, я был нетипичным", - пояснил он.

&quot;Рабства никогда не было&quot;: Кондратюк раскрыл неизвестные детали скандала с Козловским (видео)Кондратюк сказал, был ли у него контракт с Козловским (скриншот)

По словам продюсера, у него был устный контракт с Козловским. А письменно он согласовывал сотрудничество только с Инной Вороновой.

"Устный контракт - он тоже имеет силу, почитай законы украинские... У нас весь менеджмент знал наши договоренности", - сказал продюсер.

Когда же ведущая проекта, певица Мария Тучка (Туча), привела в пример историю Антона Вельбоя (Wellboy), который хотел уйти от продюсеров и столкнулся со сложностями из-за контракта, Кондратюк резко ответил.

"Не упоминай меня в этом контексте. У меня другой контекст. Я даже его не буду тебе уточнять. Абсолютно другой контекст. Контекст, который в пользу моего певца просто 1000%, по сравнению и с Велбоем, и с Кензовым, у которого была такая проблема. Это другие абсолютно истории. Потому что, повторяю, я был любителем, продюсером", - заявил он.

Кроме этого, продюсер рассказал, как реагирует на комментарии людей, которые радуются "освобождению от рабства", в котором якобы был Козловский. По словам Кондратюка, он не обращает на это внимание.

"Да мне плевать на комментарии. Люди в массе своей безграмотны. Это не мои слова, это доказано. И что... В любой средней школе есть три-четыре отличника, это не значит, что они какие-то очень гениальные, просто они считают, что хорошо учатся. И есть больше двоечников или троечников, вот тебе комменты. Ну, о чем мы говорим, тебе статистику последних выборов сказать?" - считает он.

&quot;Рабства никогда не было&quot;: Кондратюк раскрыл неизвестные детали скандала с Козловским (видео)Что Кондратюк думает о Козловском (скриншот)

"Не об этом речь. Есть контракт. Вы подписали контракт, в контракте все написано - выполняй. Точка. Если ты Homo sapiens, если это твоя подпись что-то значит, не подписывай... Мне по барабану эти все комментарии. Козловский проиграл все суды легко, потому что он судился, блин, ну бессмысленно", - также сказал продюсер.

Песни же, которые исполнял Козловский, покупал Кондратюк. И именно он был их владельцем.

"Были разные договоры, но подавляющее большинство договоров было о том, что эти песни принадлежат мне как продюсеру. Точка. И я имею право давать исполнять одному или другому. Вот вся история. Но я гуманный дядя и очень добрый, потому что в результате я все песни никому не продал за 12 лет", - заявил продюсер.

"Я радуюсь, потому что тема закрыта. Это не про деньги. А о том, что эта вся история, бадяга пиарная на г*вне, которую делал не я, она закрыта, все забыли... У него рабства никогда не было. Это единственный певец, у которого не было рабства", - резюмировал он.

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