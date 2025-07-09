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Легендарный Бенджамин Клементайн выступит в Киеве: где и когда концерт

Среда 09 июля 2025 12:21
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Легендарный Бенджамин Клементайн выступит в Киеве: где и когда концерт Бенджамин Клементайн выступит в Киеве (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Британский поэт, мультиинструменталист и лауреат Mercury Prize Бенджамин Клементайн станет хедлайнером этноэлектронного фестиваля "Вирій". Его выступление станет первым в Украине с 2018 года, которое сам музыкант назвал "отголоском из нашей прошлой жизни" и поддержкой для украинцев.

РБК-Украина рассказывает, где именно и когда состоится концерт британского гения.

Когда и где состоится "Вирій. Простонеба"

Фестиваль пройдет с 9 по 10 августа на ВДНХ в Киеве (в павильоне "Кит"). Клементайн выйдет на главную сцену "Вирію" в первый день в 20:00.

Его манера исполнения описывается организаторами как "свободная, живая и волнующая", а музыка и голос сравниваются с "добрым сном в бурное время".

Клементайн родился 7 декабря 1988 года в Лондоне. С 11 лет он самостоятельно учился игре на пианино, вдохновляясь Эриком Сати и Клодом Дебюсси.

В 19 лет он переехал в Париж, где несколько лет жил бездомным, играя на улицах и в барах. Именно тогда он написал много собственных песен и стал культовой фигурой парижской музыкальной сцены.

Со временем его талант открыли агенты, и он подписал контракты с крупными лейблами. Его дебютный альбом "At Least for Now" получил престижную премию Mercury Prize в 2015 году. В 2019 году правительство Франции наградило его званием кавалера Ордена искусств и литературы.

Что известно о фестивале

Формат фестиваля под открытым небом организаторы выбрали сознательно, чтобы совместить древние украинские традиции с открытым пространством и современными музыкальными ритмами. На фестивале будут работать три сцены: живая, электронная и театральная.

Среди других исполнителей, которые будут играть на фесте, заявлены:

  • DAKHABRAKHA

  • JAMALA

  • ONUKA

  • Марина Круть

  • Yulia Yurina

  • Пирог и Кнут

  • Figurat

  • Si Process & Dennis Adu

  • ЩукаРыба & Chocollab и другие.

Билеты на событие уже в продаже. Их можно приобрести по этой ссылке. Заметим, что если вы придете на фестиваль, соблюдая дресс-код, то билеты обойдутся дешевле.

Дресс-код "Вирію"

Концепция дресс-кода формируется вокруг идей раскованного этно, этнофутуризма, дикости, естественности и свободы. Цель заключается в создании целостного образа - от головы до пят - который был бы продуманным, живым и отражал бы представление о том, кем бы вы были, если бы жили в "Вирії".

Это призыв к творческому самовыражению, сочетающий древние традиции с элементами будущего, дикость природы с абсолютной свободой.

Вдохновение для своего образа организаторы советуют искать в природных материалах, этнических орнаментах, необычных силуэтах и смелых аксессуарах.

Кроме создания уникальной атмосферы, соблюдение дресс-кода дает ряду категорий граждан право на бесплатный вход. Это касается ветеранов, военнослужащих, бойцов Украинской добровольческой армии (УДА), лиц с инвалидностью, а также лиц с пенсионным удостоверением.

Дети до 12 лет также могут попасть на фестиваль бесплатно при условии предоставления свидетельства о рождении. Всем указанным категориям необходимо иметь при себе соответствующее удостоверение для подтверждения.

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