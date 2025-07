Легендарний Бенджамін Клементайн виступить у Києві: де і коли концерт

Коли і де відбудеться "Вирій. Простонеба"

Фестиваль пройде з 9 по 10 серпня на ВДНГ у Києві (у павільйоні "Кит"). Клементайн вийде на головну сцену "Вирію" у перший день о 20:00.

Його манера виконання описується організаторами як "вільна, жива та хвилююча", а музика і голос порівнюються з "добрим сном у буремний час".

Клементайн народився 7 грудня 1988 року в Лондоні. З 11 років він самостійно навчався гри на піаніно, надихаючись Еріком Саті та Клодом Дебюссі.

У 19 років він переїхав до Парижа, де кілька років жив бездомним, граючи на вулицях і в барах. Саме тоді він написав багато власних пісень і став культовою фігурою паризької музичної сцени.

Згодом його талант відкрили агенти, і він підписав контракти з великими лейблами. Його дебютний альбом "At Least for Now" отримав престижну премію Mercury Prize у 2015 році. У 2019 році уряд Франції нагородив його званням кавалера Ордена мистецтв та літератури.

Що відомо про фестиваль

Формат фестивалю просто неба організатори обрали свідомо, щоб поєднати давні українські традиції з відкритим простором і сучасними музичними ритмами. На фестивалі працюватимуть три сцени: жива, електронна та театральна.

Серед інших виконавців, які гратимуть на фесті, заявлені:

DAKHABRAKHA

JAMALA

ONUKA

Марина Круть

Yulia Yurina

Пиріг і Батіг

Figurat

Si Process & Dennis Adu

ЩукаРиба & Chocollab та інші.

Квитки на подію вже у продажу. Їх можна придбати за цим посиланням. Зауважимо, що якщо ви прийдете на фестиваль, дотримуючись дрескоду, то квитки обійдуться дешевше.

Дрескод "Вирію"

Концепція дрескоду формується навколо ідей розкутого етно, етнофутуризму, дикості, природності та свободи. Мета полягає у створенні цілісного образу - від голови до п’ят - який був би продуманим, живим і відбивав би уявлення про те, ким би ви були, якби жили у "Вирії".

Це заклик до творчого самовираження, що поєднує давні традиції з елементами майбутнього, дикість природи з абсолютною свободою.

Натхнення для свого образу організатори радять шукати у природних матеріалах, етнічних орнаментах, незвичайних силуетах та сміливих аксесуарах.

Окрім створення унікальної атмосфери, дотримання дрескоду дає низці категорій громадян право на безоплатний вхід. Це стосується ветеранів, військовослужбовців, бійців Української добровольчої армії (УДА), осіб з інвалідністю, а також осіб з пенсійним посвідченням.

Діти до 12 років також можуть потрапити на фестиваль безкоштовно за умови надання свідоцтва про народження. Усім вказаним категоріям необхідно мати при собі відповідне посвідчення для підтвердження.