Леся Никитюк подтвердила слухи о беременности: первое фото с животиком

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк подтвердила слухи о своей беременности - сосем скоро она впервые станет мамой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместную публикацию в Instagram звезды и изданию klats.media.
"Ну добрый вечер. Новость, которую, кажется, ждали все", - сказано в посте.
Телеведущая опубликовала кадр с фотосессии, на котором позирует в полупрозрачном платье с заметно округлившимся животиком.
Леся Никитюк впервые станет мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
В интервью изданию телеведущая впервые рассказала, как узнала о беременности. Оказывается, это произошло во время съемок фильма "Песики".
"Я сделала четыре теста подряд и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры начеку, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности", - рассказала Никитюк.
Также она поделилась, что у нее не было токсикоза в первые месяцы и гормональных скачков.
Фолловеры Никитюк тут же принялись комментировать новую публикацию звезды. Одним из первых прокомментировал новость ее 29-летний бойфренд Дмитрий Бабчук.
"Вау, это что моя женщина, которая беременна первенцем?" - с юмором отметил он.
Другие пользователи сети, знаменитости, а также друзья пары тут же принялись поздравлять телеведущую и военного с будущим пополнением:
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк никогда не была замужем. В этом году телеведущей исполнится 38 лет.
Долгое время о ее личной жизни ничего не было известно. Однако осенью прошлого года она стала выставлять достаточно пикантные фото с загадочным мужчиной.
Позже она рассекретила, что у нее роман с военным Дмитрием Бабчуком, который моложе на 9 лет.
В январе 2025 года Бабчук сделал телеведущей предложение. В конце января в СМИ появились слухи о беременности Никитюк, которые она долгое время не подтверждала.
Леся Никитюк с любимым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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