Леся Никитюк подтвердила слухи о беременности: первое фото с животиком

"Ну добрый вечер. Новость, которую, кажется, ждали все", - сказано в посте.

Телеведущая опубликовала кадр с фотосессии, на котором позирует в полупрозрачном платье с заметно округлившимся животиком.

Леся Никитюк впервые станет мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как Никитюк узнала про беременность

В интервью изданию телеведущая впервые рассказала, как узнала о беременности. Оказывается, это произошло во время съемок фильма "Песики".

"Я сделала четыре теста подряд и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры начеку, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности", - рассказала Никитюк.

Также она поделилась, что у нее не было токсикоза в первые месяцы и гормональных скачков.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Никитюк тут же принялись комментировать новую публикацию звезды. Одним из первых прокомментировал новость ее 29-летний бойфренд Дмитрий Бабчук.

"Вау, это что моя женщина, которая беременна первенцем?" - с юмором отметил он.

Другие пользователи сети, знаменитости, а также друзья пары тут же принялись поздравлять телеведущую и военного с будущим пополнением:

"Поздравляю" - написала Рамина

"Ах ты же! Снова не сказала! Шутка" - написала Даша Астафьева

"Мои поздравления, красотка! Легко пройти этот крутой и интересный путь" - отметила певица MamaRika

"Какая красавица. Поздравляю" - присоединилась к поздравлениям актриса Наталка Денисенко

"Какая чудесная новость. Поздравляю!" - написала певица Наталья Могилевская

"Ааааа! Как круто! Поздравляю!" - отметила Джамала

"Чудесная новость" - написала актриса Ольга Сумская

"Мои поздравления, я так рада за тебя"

"Какие хорошие новости"

"Класс! Это ваша самая лучшая фигура"

"Наконец-то"

"Когда полстраны радуются из-за чьей-то беременности".

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк никогда не была замужем. В этом году телеведущей исполнится 38 лет.

Долгое время о ее личной жизни ничего не было известно. Однако осенью прошлого года она стала выставлять достаточно пикантные фото с загадочным мужчиной.

Позже она рассекретила, что у нее роман с военным Дмитрием Бабчуком, который моложе на 9 лет.

В январе 2025 года Бабчук сделал телеведущей предложение. В конце января в СМИ появились слухи о беременности Никитюк, которые она долгое время не подтверждала.

Леся Никитюк с любимым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)