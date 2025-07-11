Лина Костенко разнесла российского патриарха Кирилла: "Он что, всерьез это говорит?"

Лина Костенко дала первое интервью за много лет и поделилась отношением к российскому патриарху Кириллу Гундяеву, который благословил российское вторжение.

Как сообщает РБК-Украина , об этом она рассказала в разговоре с Сергеем Жаданом на YouTube-канале "Радіо Хартія".

Что Лина Костенко сказала о московском патриархе

Легендарная поэтесса резко высказалась о российском "верующем", который цинично поддерживает российскую агрессию.

"Вы знаете, когда вижу этого Кирилла Гундяева, как говорил Григорий Тютюнник, регіт мені давить груди. Вот и я смотрю на этого Гундяева... Он что, всерьез это говорит?" - прокомментировала она.

Лина Васильевна раскритиковала поведение патриарха, напомнив о российских преступлениях против церкви.

"Я уже не говорю о том, что они разбомбили здесь русские православные церкви. А ведь храм Христа Спасителя - есть же кадры, как его взорвали. Сделали на его месте бассейн. Священников сколько преследовали... Священников! В Чернобыле, например", - отметила она.

Госпожа Костенко также сравнила российского диктатора с дьяволом, вспомнив стародавнюю картину.

"Вы видели этот образ XIV века? Видно, художники обладают интуицией. Как должен выглядеть дьявол? Он не обязательно с рогами. Там же черты Путина!" - отметила поэтесса.



Что известно про патриарха Кирилла

Не секрет, что русская православная церковь является инструментом Кремля для распространения пропаганды. Патриарх Кирилл, настоящее имя которого Владимир Гундяев, является ее главой. Он также бывший агент КГБ.

Известен активной поддержкой агрессии России против Украины. В частности оправдывал военные действия и оккупацию украинских земель, а также публично благословлял убийство украинского народа.