Ліна Костенко рознесла російського патріарха Кирила: "Він що, всерйоз це говорить?"

Ліна Костенко дала перше інтерв'ю за багато років і поділилася ставленням до російського патріарха Кирила Гундяєва, який благословив російське вторгнення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це вона розповіла в розмові з Сергієм Жаданом на YouTube-каналі "Радіо Хартія".

Що Ліна Костенко сказала про московського патріарха

Легендарна поетеса різко висловилася про російського "вірянина", який цинічно підтримує російську агресію.

"Ви знаєте, коли бачу цього Кирила Гундяєва, як казав Григорій Тютюнник, регіт мені давить груди. От і я дивлюся на цього Гундяєва… Він що, всерйоз це говорить?" - прокоментувала вона.

Ліна Василівна розкритикувала поведінку патріарха, нагадавши про російські злочини проти церкви.

"Я вже не кажу про те, що вони розбомбили тут російські православні церкви. Але ж храм Христа Спасителя - є ж кадри, як його підірвали. Зробили на його місці басейн. Священників скільки переслідували… Священників! У Чорнобилі, наприклад", - зауважила вона.

Пані Костенко також порівняла російського диктатора з дияволом, пригадавши стародавню картину.

"Ви бачили цей образ XIV століття? Видно, художники мають інтуїцію. Як повинен виглядати диявол? Він не обов'язково з рогами. Там же риси Путіна!" - зауважила поетеса.



Що відомо про патріарха Кирила

Не секрет, що російська православна церква є інструментом Кремля для поширення пропаганди. Патріарх Кирило, справжнє ім'я якого Володимир Гундяєв, є її очільником. Він також колишній агент КДБ.

Відомий активною підтримкою агресії Росії проти України. Зокрема виправдовував військові дії та окупацію українських земель, а також публічно благословляв вбивство українського народу.