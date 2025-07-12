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Лина Костенко рассказала, как до сих пор переживает давление советской эпохи: "Живу взаперти и одна"

Суббота 12 июля 2025 22:58
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Лина Костенко рассказала, как до сих пор переживает давление советской эпохи: "Живу взаперти и одна" Лина Костенко о жизни в условиях цензуры (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Легендарная поэтесса Лина Костенко откровенно вспомнила, как 16 лет не печаталась из-за репрессий советской эпохи. Она призналась, что до сих пор страдает из-за влияния тогдашней политики.

Как сообщает РБК-Украина, об этом легендарная шестидесятница рассказала во второй части интервью с Сергеем Жаданом для проекта "Кругова оборона".

Что Лина Костенко рассказала о периоде советских репрессий

Тогдашняя власть цензурировала и преследовала культурных деятелей, которые выступали против русификации и национального угнетения Украины. И Лина Костенко была среди тех, кто противостоял этому давлению.

"Беда, когда людям пришлось вот так и так (подстраиваться - ред). Лучше было пропасть, чем вот так. Представьте себе те времена, как мы мучились. Некоторые должны были печататься под другой фамилией. Я вообще 16 лет не печаталась", - рассказала она.

Лина Костенко рассказала, как до сих пор переживает давление советской эпохи: &quot;Живу взаперти и одна&quot;Лина Костенко о советской эпохе (скриншот)

Знаменитая поэтесса не скрывает: до сих пор испытывает влияние тогдашнего давления на украинскую культуру. Поэтому она в частности ведет закрытый образ жизни.

"Я никак не могу почувствовать радость общения. Я живу себе замкнутая и одна, понимаете? Потому что там привыкла. И я себе когда-то постановила: то, в чем тебе отказано, - то тебе не нужно. Все. Вот значит не печатали - ну и к черту. Зато я не занималась соцреализмом", - поделилась она.

Сегодня Лине Костенко 95 лет и она продолжает творить. Сейчас в частности дописывает исторический роман.

Вторая часть интервью Лины Костенко - видео

Что известно о шестидесятниках

Это поколение украинских интеллектуалов, писателей и поэтов и деятелей культуры 1960-х годов, которые выступали за возрождение национальной идентичности, языка и культуры Украины.

Они стремились расширить культурное и духовное пространство, противостояли цензуре и давлению со стороны советской власти, отстаивали право на свободу слова и искусства.

В число шестидесятников входят Лина Костенко, Василий Симоненко, Иван Драч, Николай Винграновский, Иван Дзюба, Иван Светличный и другие.

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