Лина Костенко впервые за долгое время дала интервью и прямо высказалась о войне и украинцах: "Это страшно"

Что сказала Лина Костенко

"Это героический народ. Так возникает нация героев. Так возникает из населения народ", - высказалась поэтесса об украинцах.

По словам Костенко, эта война унесла жизни многих. И это печально.

"Но, признаться вам? Мне кажется, что более достойного народа сейчас, чем украинцы, нет. Просто выдержать войну с таким государством, как Россия, понимаете", - сказала она.

Лина Костенко сейчас (скриншот)

Костенко отметила, что часто переходит на стихи, ведь ей проще говорить рифмами. Она составляет строки даже когда идет по коридору у себя дома. И когда-то она придумала стихотворение о стране-агрессоре.

"Росія - це велика сила

Усіх би знищила дотла

Фашистське тісто замісила

Сама не знає, що спекла".

По мнению поэтессы, сейчас Украина показала, на что способна. И это заметили другие.

"Это страшно. Они до сих пор ищут здесь Бендеру. Они до сих пор, увидев наших героических ребят, возле Чонгара, так: "А, это хохлы". "Хохлов" нет, есть нация, настоящая нация. И в Европе, как по мне, это почувствовали. Потому что выдержать такую войну, как украинцы, и не сдаться - я думаю, что многие из европейцев просто этого не понимают", - сказала Костенко.

"Это трусость страшная, а украинцы борются. Говорю вам, я еще раньше начала подозревать, что мы себя недооцениваем. Нам навязали эту неполноценность. Я никогда не понимала, что такое неполноценность!" - также отметила она.

Первая части интервью Лины Костенко - видео