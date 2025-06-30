Летние романы: 5 книг, чтобы убежать в другие миры

Сердце відьми (Женевьева Горничек)

Роман сочетает любовь, материнство и фатум в мире скандинавских богов.

После наказания, которое наложили на нее боги, ведьма Ангрбода убегает в лес, где начинает новую жизнь - и влюбляется в трикстера Локи. У них рождаются трое детей, будущее которых связано с пророчеством о конце света.

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Серце відьмиТайны, побеги, выбор между повиновением судьбе и сопротивлением - все это переплетается в щемящей истории о женщине, которая борется за тех, кого любит. Атмосферная, сильная и очень личная книга о ведьме с сердцем.

Озеро спокою (Рэйчел Кейн)

Она - жена серийного убийцы, которая не знала правды. Теперь Джина меняет имя, город и жизнь, чтобы защитить детей - но прошлое не отпускает. В новом городе на берегу озера происходит убийство, а ей приходят письма с угрозами. Рэйчел Кейн создает напряженный психологический триллер о материнстве, страхе и решимости.

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Предупреждение: история может омрачить покой вашего отдыха - настолько она держит в напряжении.

Фрактальный шум (Кристофер Паолини)

На другой планете, в глубине космоса, команда исследует таинственную дыру, которая не имеет объяснения. В центре - ученый Алекс, переживший личную трагедию и теперь сталкивается с новым вызовом: с бездной, которая меняет сознание.

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Роман сочетает экзистенциальное напряжение и приключенческий драйв, а еще - вопрос о границах познания и одиночестве человека во Вселенной. Это не просто фантастика, а философия в жанре космического триллера. Лучше всего читать под звездами - или когда вокруг полная тишина.

Два кроки назустріч (Грэм Симсион и Энн Буйст)

Зои и Мартин идут пешком по пути святого Иакова, и каждый не знает, чего ожидает. Она - в трауре, он - с кучей личных проблем. Эта дорога учит обоих смотреть в глаза собственной боли и постепенно открываться миру и друг другу.

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Это роман о пути - физическом и внутреннем, о втором шансе, который иногда начинается с маленького шага. Идеально для тех, кто ищет нового себя и свой новый путь.

Соловей (Кристин Генна)

Две сестры, две истории сопротивления во время нацистской оккупации Франции. Вьянн пытается защитить свою дочь и выжить в оккупированной немцами деревне. Ее младшая сестра Изабель присоединяется к движению сопротивления и спасает пилотов, рискуя жизнью.

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Это роман о любви, смелости и выборе, который приходится делать в самые темные времена. "Соловей" - мировой бестселлер, который касается души и оставляет после себя длительный свет.