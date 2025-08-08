Максима Галкина сбила машина: что с комиком после ДТП

Известный российский юморист Максим Галкин, который после полномасштабного вторжения выехал из России и публично осудил действия кремлевского режима, попал в ДТП в Юрмале (Латвия).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналистки Божены Рынской.

Максима Галкина сбила машина

Инцидент произошел во время его поездки на велосипеде: на перекрестке в него въехал автомобиль, который выехал со второстепенной дороги без остановки.

Сообщается, что в результате столкновения 49-летний артист получил серьезные повреждения - осколки стекла рассекли артерию и сухожилия на руке.

Максим Галкин (фото: российские СМИ)

"Баба на старом фольксвагене вылетела на Максима, даже не притормозив. Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку - артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно", - написала журналистка.

Несмотря на травму, Галкин не отменил запланированные выступления и продолжает гастроли в Юрмале.

На сцену он выходит с перевязанной рукой, но ведет себя, как ни в чем не бывало.

В видео, опубликованном в его Instagram, комик шутит с публикой, не акцентируя внимания на своем состоянии, и в целом выглядит бодро.

Напомним, в июле этого года во время разговора с журналистами на музыкальном фестивале Laima RendezVous Максим Галкин приятно удивил публику свободным владением украинским.

Артист рассказал, что изучает его уже несколько лет. На украинском он отметил, что вместе с Аллой Пугачевой стремится всячески поддерживать Украину.

Также Галкин заявил, что мечтает дать концерт в Киеве - как только это станет возможным.