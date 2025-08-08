Максима Галкіна збила машина: що з коміком після ДТП

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який після повномасштабного вторгнення виїхав з Росії та публічно засудив дії кремлівського режиму, потрапив у ДТП у Юрмалі (Латвія).

Максима Галкіна збила машина

Максима Галкіна збила машина

Інцидент стався під час його поїздки на велосипеді: на перехресті в нього в’їхав автомобіль, який виїхав з другорядної дороги без зупинки.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення 49-річний артист зазнав серйозного ушкодження - уламки скла розсікли артерію та сухожилля на руці.

"Баба на старому фольксвагені вилетіла на Максима, навіть не пригальмувавши. Машина була така стара, що скло було старого зразка. І розрізало руку - артерію, сухожилля. Чи відновиться рука, поки незрозуміло", - написала журналістка.

Попри травму, Галкін не скасував запланованих виступів і продовжує гастролі в Юрмалі.

На сцену він виходить із перев’язаною рукою, але поводиться, наче нічого не сталося.

У відео, опублікованому в його Instagram, комік жартує з публікою, не акцентуючи уваги на своєму стані, й загалом виглядає бадьоро.

Нагадаємо, в липні цього року під час розмови з журналістами на музичному фестивалі Laima RendezVous Максим Галкін приємно здивував публіку вільним володінням українською.

Артист розповів, що вивчає її вже кілька років. Українською він наголосив, що разом із Аллою Пугачовою прагне всіляко підтримувати Україну.

Також Галкін заявив, що мріє дати концерт у Києві - щойно це стане можливим.