Марьяна Чечелюк довела до слез словами об освобождении из плена: "Проверяли, что не было синяков"

Бывшая следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк, которая пережила плен в РФ, откровенно рассказала о том, что делали россияне. Даже когда ее везли на обмен, она не сразу начала в это верить.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Марьяна и ее парень, освобожденный из плена "Азовец" Владислав Андрианов, рассказали в интервью Рамине Эсхакзай.

Как Чечелюк узнала, что ее везут на обмен

Марьяна пережила немало унижений и издевательств. Россияне придумывали жесткие "правила" и пытались "выбивать" из пленных признания в том, чего они на самом деле не делали.

Девушке трудно говорить о пережитом, ведь она до сих пор не может полностью оправиться после плена. И день, когда Чечелюк вернулась домой, она никогда не забудет.

"Меня выводят, повели к медику, я разделась, меня проверили, чтобы там не было никаких синяков, шрамов, ничего. Меня посадили в такой "автозак" одноместный, там было очень-очень тесно. И меня привезли в какую-то военную часть. Где-то через час мне принесли даже поесть. Стакан с каким-то компотом и какую-то кашу", - вспомнила Марьяна.

"Мы очень долго ехали, на самолете где-то летели часов 4-5 тоже. А после самолета нас посадили в какой-то "автозак". Помню, что я сидела одна, но через стену сидели ребята-военные, мы ехали где-то часа три. Я этот путь сравнивала с этим переездом из "Еленовки" в Волгоград. Я понимала, что уже из одной колонии в другую ехала так долго, так что это может быть и не обмен", - добавила она.

Освобожденная из плена Марьяна Чечелюк (скриншот)

Она и другие пленные сидели с завязанными строительными стяжками руками, на глазах были повязки. Российский военный срезал эти стяжки и дал приказ. Неизвестный потребовал, чтобы пленные сидели еще 15 минут и не поднимали головы, иначе он их ударит. А после этого времени, сказал россиянин, можно снимать повязки.

"Я сижу рядом с парнем... Он просто дрожит. И я говорю: "Все хорошо". Мы долго сидели, но никто не решался сам снять эту повязку. И потом кто-то заходил в автобус и я слышу, кто-то кричит: "Женщины есть?" Я кричу: "Есть". Он говорит: "Подходи ко мне, солнышко", - вспомнила Марьяна.

Она побежала к украинскому военному и уже понимала, что ее обменяли. Потом ее и других освобожденных из плена повезли дальше, она позвонила маме и увидела побратимов своего любимого из "Азова".

Чечелюк и Андрианов (скриншот)

"Я к ним подошла и начала просто как сумасшедшая спрашивать: "Где Влад?". И они говорят: "Влад еще сидит, он еще в плену". И меня это очень сломило, потому что я очень надеялась все время, что его обменяли", - призналась Чечелюк.

Любимый девушки вернулся через несколько месяцев. Адрианов отметил, что очень благодарен ей за то, что она сохранила все чувства.

"Мы сказали друг другу, что любим. Я поблагодарил ее за то, что она все выдержала, что дождалась меня, что сохранила чувства во всей этой темноте. Я вообще очень волновался о том, что она может обидеться на меня и подумать, что все это из-за меня, что я ее, так сказать, подписал на это все", - пояснил Влад.