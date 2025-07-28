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Мар'яна Чечелюк довела до сліз словами про звільнення з полону: "Перевіряли, що не було синців"

Понеділок 28 липня 2025 19:30
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Мар'яна Чечелюк довела до сліз словами про звільнення з полону: "Перевіряли, що не було синців" Мар'яна Чечелюк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Колишня слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, яка пережила полон в РФ, відверто розповіла про те, що робили росіяни. Навіть коли її везли на обмін, вона не одразу почала в це вірити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Мар'яна та її хлопець, звільнений з полону "Азовець" Владислав Андріанов, розповіли в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Як Чечелюк дізналася, що її везуть на обмін

Мар'яна пережила чимало принижень та знущань. Росіяни вигадували жорсткі "правила" та намагалися "вибивати" з полонених зізнання в тому, чому вони насправді не робили.

Дівчині важко говорити про пережите, адже вона досі не може повністю оговтатися після полону. І день, коли Чечелюк повернулася додому, вона ніколи не забуде.

"Мене виводять, повели до медика, я роздягнулась, мене перевірили, щоб там не було ніяких синців, шрамів, нічого. Мене посадили в такий "автозак" одномісний, там було дуже-дуже тісно. І мене привезли якусь чи військову частину. Десь за годину мені принесли навіть поїсти. Стакан з якимось компотом і якусь кашу", - пригадала Мар'яна.

"Ми дуже довго їхали, на літаку десь летіли годин 4-5 теж. А після літака нас посадили в якийсь "автозак". Пам'ятаю, що я сиділа одна, але через стіну сиділи хлопці-військові, ми їхали десь години три. Я оцей шлях порівнювала з цим переїздом з "Оленівки" в Волгоград. Я розуміла, що вже з однієї колонії в іншу їхала так довго, так що це може бути і не обмін", - додала вона.

Мар'яна Чечелюк довела до сліз словами про звільнення з полону: &quot;Перевіряли, що не було синців&quot;Звільнена з полону Мар'яна Чечелюк (скріншот)

Вона та інші полонені сиділи з зав'язаними будівельними стяжками руками, на очах були пов'язки. Російський військовий зрізав ці стяжки і дав наказ. Невідомий вимагав, аби полонені сиділи ще 15 хвилин та не підіймали голови, інакше він їх вдарить. А після цього часу, сказав росіянин, можна знімати пов'язки.

"Я сиджу поруч з хлопцем... Він просто тремтить. І я кажу: "Все добре". Ми довго сиділи, але ніхто не наважувався сам зняти цю пов'язку. І потім хтось заходив в автобус і я чую, хтось кричить: "Жінки є?" Я кричу: "Є". Він каже: "Підходь до мене, сонечко", - пригадала Мар'яна.

Вона побігла до українського військового і вже розуміла, що її обміняли. Потім її та інших звільнених з полону повезли далі, вона зателефонувала мамі та побачила побратимів свого коханого з "Азову".

Мар'яна Чечелюк довела до сліз словами про звільнення з полону: &quot;Перевіряли, що не було синців&quot;Чечелюк та Андріанов (скріншот)

"Я до них підійшла і почала просто як божевільна запитувати: "Де Влад?". І вони кажуть: "Влад ще сидить, він ще в полоні". І мене це дуже зломило, тому що я дуже сподівалась увесь час, що його обміняли", - зізналася Чечелюк.

Коханий дівчини повернувся за декілька місяців. Адріанов зазначив, що дуже вдячний їй за те, що вона зберегла усі почуття.

"Ми сказали один одному, що кохаємо. Я подякував їй за те, що вона все витримала, що дочекалась мене, що зберегла почуття в усій цій темряві. Я взагалі дуже хвилювався за те, що вона може образитись на мене і подумати, що все це через мене, що я її, так би мовити, підписав на це все", - пояснив Влад.

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