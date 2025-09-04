Маша Ефросинина честно ответила, видит ли себя в политике: при одном условии

Ведущая и интервьюер Маша Ефросинина поделилась своим отношением к политической карьере. Честно и с юмором она призналась, видит ли себя в этой сфере.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Маша рассказала в интервью Алине Шаманской в программе "55 за 5", которая выходит в "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Что сказала Ефросинина о политической карьере

Она призналась, что периодически слышит этот вопрос в личной жизни. Однако пока для себя не видит будущего в политике.

"Часто меня об этом спрашивают мои друзья, мой круг за семейным ужином. "Мишаня, ну что, есть мечты?" Я говорю: "Нет, я не справлюсь с этой грязью. Мне неинтересно бороться с ветряными мельницами", - заявила она.

Маша вспомнила, что ее муж, который с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ, уже имел политический опыт.

"По крайней мере часть моей семьи там уже была. Это мой муж", - отметила она.

Политика - не путь Маши. Она пошутила, что только при одном условии могла бы подумать о такой ответственности.

"И я говорю: если на пороге моего дома будет стоять человек, который мне скажет, что от этого зависит мир в Украине, тогда я подумаю", - сказала она.

Краткая биография Ефросининой

Украинская телеведущая, журналистка, общественный деятель, автор и ведущая проектов на YouTube. Также активно занимается благотворительной деятельностью.

Маша родилась 25 мая 1979 года в Керчи. После школы окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко как переводчица с английского и испанского.

В 2003 году вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. Они воспитывают дочь Нану и сына Александра. Пара на днях отметила 22 года брака и 23 года отношений.

После начала российского вторжения в 2022-м году муж ведущей присоединился к Вооруженным силам Украины. В августе 2024-го он получил за свою службу почетную награду.