Потап честно ответил, есть ли у них с Каменских брачный контракт

Рэпер и продюсер Потап откровенно рассказал об отношениях с Настей Каменских. В частности он признался, на чем держится их брак.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Потап рассказал в интервью YouTube-каналу Вершиленко & Ko.

Что Потап сказал о брачном контракте с Каменских

Несмотря на различные слухи, которые ходят вокруг звездной, их брак построен на полном доверии.

Рэпер признался, что не подписывал с любимой никаких бумаг на случай возможного развода.

"Нет, у нас нет контракта. Никто не думает об этом. Мы простые люди. Все по-простому, по-настоящему, как у всех", - поделился он.

Потап также признался, за что его полюбила Настя. По его словам, секрет в том, как мужчина умеет любить женщину.

"Я думаю, что женщина всегда любит мужчину за то, как он любит. А я думаю, что я ее так люблю, что она меня полюбила" - подчеркнул он.

Потап и Настя (фото: instagram.com/realpotap)

Что известно об отношениях Потапа и Насти

Не секрет, что в сети последние годы было немало слухов о проблемах в браке звездной пары. Поговаривали, что они были на грани развода.

Однако Потап и Каменских не раз опровергали эти предположения и доказывали, что их чувствам ничто не помешает. И в очередной раз рэпер напомнил, что между ними царит любовь и поддержка.

Продюсер и исполнительница много лет скрывали свои отношения от посторонних глаз и только в 2019-м открылись миру, когда сыграли официальную свадьбу в Украине.

