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Мажор из "ДНР" и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в Дубае

Вторник 22 июля 2025 14:12
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Мажор из "ДНР" и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в Дубае Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)
Автор: Иванна Пашкевич

В марте 2025 года мировые СМИ сообщили о трагедии в Дубае: 20-летнюю украинскую модель OnlyFans Марию Ковальчук нашли с многочисленными переломами на обочине дороги. На днях она назвала имена обидчиков.

Что же известно о тех, кто издевался над девушкой во время вечеринки - узнайте в материале на РБК-Украина.

Артем Папазов - мажор из Донецка

Артем - 19-летний сын известного бизнесмена из Донецка Олега Папазова. Его семья владеет несколькими франшизами в сфере общественного питания, в частности "Синнабон" и "Папсбургер".

Старший Папазов возглавляет группу компаний "Мегагруп". Семья преимущественно живет в Дубае.

Мажор из &quot;ДНР&quot; и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в ДубаеРодители Артема Папазова (фото: российские СМИ)

По словам Марии, Артем был одним из тех, кто пригласил ее на вечеринку. Именно с ним и с другими участниками они поднялись в номер и общались.

Мажор из &quot;ДНР&quot; и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в ДубаеАртем Папазов (скриншот из видео)

"Молодая компания. Все веселые, классные ребята. Ну и мы пошли в номер. Мы поднялись в номер, общались. (...) Все было хорошо до момента, пока на следующий день ребята не поехали за алкоголем", - вспоминает модель.

Александр Лаптинский - белорус с сомнительной репутацией

Александр Лаптинский - 29-летний белорус, который, по данным открытых источников, занимается различными способами быстрого заработка.

С 2022 года он жил в России, где часто обращался к микрофинансовым организациям за небольшими займами.

Мажор из &quot;ДНР&quot; и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в ДубаеАлександр Лаптинский (фото: белорусские СМИ)

С августа 2023 года Лаптинский стал активным в дубайских онлайн-сообществах, организовывая платные быстрые свидания, фотозоны, туры, рекламные мероприятия.

Также он сдает квартиры и автомобили в аренду, продает визы в Дубай и занимается обменом крупных сумм валют.

Соцсети демонстрируют его интерес к казино, покеру и роскошному образу жизни.

Мажор из &quot;ДНР&quot; и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в ДубаеАлександр Лаптинский (фото: белорусские СМИ)

Сейчас Лаптинский не дает никаких комментариев относительно инцидента, не отвечает на звонки, а его бывший российский номер недоступен.

Кто еще был на вечеринке

Александра Мерцалова, 19 лет, - дочь владельца медицинского центра в Москве Антона.

Она проживает в Дубае и, по информации, занимается криптовалютным бизнесом и дизайном одежды.

Мажор из &quot;ДНР&quot; и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в ДубаеАлександр Мерцалова (скриншот из видео)

16-летняя уроженка Украины Милена Долганова также была на вечеринке.

Ее отец - Давид, предприниматель, который начинал с алкогольного бизнеса в Киеве, а сейчас руководит компаниями в Узбекистане.

Мажор из &quot;ДНР&quot; и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в ДубаеМилена Долганова (скриншот из видео)

Кроме того, он является тренером по кроссфиту, меценатом, психоаналитиком и консультантом по бизнесу.

По словам самой Марии Ковальчук, на вечеринке также был 20-летний россиянин Максим Крашенинников. Он Максим быстро покинул вечеринку и не участвовал в издевательствах.

Мажор из &quot;ДНР&quot; и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в ДубаеМаксим Крашенинников (скриншот из видео)

Напомним, весной 2025 года Марию Ковальчук нашли на дороге в Дубае с тяжелыми травмами - в частности, переломами рук, ног и позвоночника.

В сети появлялись предположения, что Мария могла быть связана с эскорт-услугами и стала жертвой жестоких клиентов на так называемых Porto Party - VIP-вечеринках, где, по слухам, происходят извращенные действия и насилие, а девушкам платят десятки тысяч долларов.

Некоторые СМИ сообщали, что среди обидчиков могли быть граждане России. Кроме этого, были и те, кто обвинял в событиях саму Марию, ссылаясь на ее активность на платформе OnlyFans, а также на ее сознательный выбор посещать подобные вечеринки.

Сейчас Мария пока не может ходить самостоятельно - она передвигается с помощью инвалидной коляски и костылей.

Сейчас она живет в Норвегии вместе с матерью и родными.

Мажор из &quot;ДНР&quot; и белорус: кто издевался над Марией Ковальчук в ДубаеМария Ковальчук (скриншот из видео)

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