ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Умер известный режиссер Юрий Кара: родом из Украины, но прославлял Путина

Четверг 17 июля 2025 13:23
UA EN RU
Умер известный режиссер Юрий Кара: родом из Украины, но прославлял Путина Юрий Кара (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Во временно оккупированной Ялте умер режиссер Юрий Кара. Ему было 70 лет.

От чего умер Кара и что он говорил о войне, рассказывает РБК-Украина.

Причина смерти Кары и его биография

Так, о смерти режиссера первой сказала российская киножурналистка Наталья Боброва. СМИ страны-агрессора уже сообщили, что у Кары был инфаркт.

Весной у него был первый сердечный приступ, после которого он жаловался на плохое состояние. И второй Кара уже не пережил.

Режиссер жил в Крыму. А родился он в Донецкой области. Кара окончил физико-математическую школу в Донецке, после чего поехал учиться в московский институт стали и сплавов. А после этого получил образование во ВГИКе, его дипломной работой стал фильм-драма "Завтра была война".

После этого режиссер остался работать в РФ. Под его режиссурой вышли такие российские фильмы: "Мастер и Маргарита", "Воры в законе", "Королев". А еще он работал над созданием нескольких выпусков "Ералаша".

Что Кара говорил о войне

Еще в 2014 году режиссер поддержал российскую агрессию. Он подписывал письмо "в поддержку" Путина. Так же Кара сделал и в феврале 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну.

Он мечтал, что после окончания войны поедет в Донецк, где был в последний раз еще в 2014 году. А всех артистов, которые осудили российскую агрессию и выехали за границу, Кара публично критиковал.

"Поэтому часто их даже не жалко. Они и так жировали, а теперь им еще и на всех плевать. Конечно, если им захочется вернуться, пусть возвращаются, но я бы не уделял им такое внимание, как раньше", - говорил он о российских артистах, которые уехали на фоне полномасштабной войны.

В мае 2022 года фанат Путина получил запрет на въезд в Латвию. А Минкульт Украины внес его в "черный список" как лицо, действия которого создают угрозу нацбезопасности.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: новости из росСМИ о смерти Кары, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе