"Меня подставили": солист "Аква Виты" вспомнил, как его оскорбил Кондратюк

Фронтмен группы "Аква Вита" Игорь Балан признался, что участие в шоу "Х-Фактор" стало для него настоящим разочарованием. Артист убежден, что его намеренно подставили, а особую роль в этом сыграл тогдашний судья Игорь Кондратюк.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости для OBOZ.UA.

Балан попробовал свои силы в десятом сезоне "Х-фактора", но не получил одобрения жюри.

"Это вообще была "зашкварная" история. По сути, меня подставили. Работая в студии, я знаю, что такое неправильная передискретизация частоты. Если объяснять простым языком, весь вокал был немного занижен или завышен по фонограмме. Это не ошибка - все могли сделать специально. Конечно, я не Паваротти, но и не что попало", - рассказал певец.

Балана возмутило и отношение Игоря Кондратюка, который, по его словам, отдавал предпочтение "простым людям", тогда как известных артистов "рубили" еще на отборе.

Игорь Кондратюк (скриншот)

"Вообще, у "Х-Фактора" всегда была фишка, особенно когда в жюри сидел Игорь Кондратюк, что он постоянно выбирал условных парикмахеров. А если приходила знаменитость, то ее постоянно "рубили". Я не знаю, зачем это делалось", - заявил артист.

Исполнитель также признался, что принял участие в шоу не по собственному желанию, а после длительных уговоров.

Позже он просил команду не показывать его выступление, но его слова проигнорировали.

"Они делали все, что хотели. И Слава Богу, что их закрыли! Но даже этот пример доказывает, что происходило постоянное вмешательство", - подытожил исполнитель.

Краткая биография Игоря Балана

Игорь Балан родился в городе Малая Виска на Кировоградщине. Учился в музыкальной школе, а затем окончил Кировоградское музыкальное училище.

Во время учебы создал рок-группу "Галактические новости" (позже - "Группа имени Вакулы"), которая просуществовала недолго. Впоследствии перешел к техно-попу и в 1993 году выступил на "Червоной Руте".

В 1994 году основал группу "Аква Вита" с Натальей Лучниковой. Впоследствии ее заменила Ирина Филатова, и именно в таком составе коллектив стал популярным в Украине и сотрудничал с "Территорией А". Из-за изменений на музыкальном рынке группа распалась.

Участники группы "Аква Вита" (плакат с певцами)

Позже Балан занимался сольными проектами и писал песни для других исполнителей.

В 2011 году восстановил "Аква Вита" с вокалисткой Еленой Титаренко. В 2023 году ее заменила дочь Балана - Алиса.