"Караоке на Майдане" вернется на телеэкраны без Кондратюка: "Я слишком большая звезда"

Игорь Кондратюк заинтриговал будущим проекта "Караоке на Майдане", которое вел на протяжении 20 лет. Любимое шоу миллионов украинцев может вернуться на телеэкраны, но без продюсера в роли ведущего.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Кондратюк рассказал в интервью "Буковинской Волне".

Что сказал Кондратюк о будущем "Караоке на Майдане"

Он порадовал поклонников приятной новостью: песенный проект может вернуться на телевидение. По его словам, один из телеканалов заинтересован в возрождении шоу, однако он уже не будет ведущим!

Он объяснил, что ищет новое лицо на эту роль, поскольку сам стал "слишком большой звездой" для проекта. Вместо этого он будет оставаться креативным продюсером и правообладателем.

"Один из каналов хочет восстановить "Караоке на Майдане". И я не буду, конечно, ведущим, потому что считаю, что я уже слишком большая звезда", - объяснил он.

Игорь Кондратюк (скриншот)

Почему Кондратюк не хочет вести "Караоке на Майдане"

Он хочет уступить место для молодого поколения и поделился, что некоторый кастинг уже был проведен.

"Это передача для более молодого ведущего или даже ведущей", - сказал он.

Кондратюк подчеркнул, что заинтригован возвращением программы на экраны с новым ведущим.

"Мне интересно, как это может пойти без меня. Есть мнение у многих продюсеров было, что эта

передача на самом деле настолько авторская, что без меня она... Вообще, если бы не выстрелила бы в 1999 году, то уже через 10 лет ее никто бы не смотрел. Она архаизм.

Хотя как игра-прихоть, ивент, как говорится, может быть", - рассказал он.

Он также предложил украинцам делиться в соцсетях своими вариантами кандидатов на роль ведущего "Караоке на Майдане".



Что известно о "Караоке на Майдане"

Напомним, в июне этого года Кондратюк вернулся к съемкам легендарного шоу в рамках музыкального фестиваля Music Box Fest. После шести лет перерыва украинцы снова собрались вместе, чтобы попеть прямо на улице. Впоследствии подобные мероприятия продюсер с благотворительной целью провел и в других городах страны.

Программа впервые вышла на экраны в Украине в 1999 году и стала одной из самых рейтинговых в истории телевидения. Многие участники благодаря ей получили свой первый старт в шоу-бизнесе. Среди таких в частности были Тина Кароль, Виталий Козловский, Юлия Санина, Дима Монатик и другие.