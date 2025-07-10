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"Мы в прекрасных отношениях". Эмеральд помирилась с экс-мужем, который угрожал ее убить

Четверг 10 июля 2025 10:44
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"Мы в прекрасных отношениях". Эмеральд помирилась с экс-мужем, который угрожал ее убить Евгения Эмеральд с Евгением Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая снайперша ВСУ и общественная активистка Евгения Эмеральд помирилась с бывшим мужем Евгением Стипанюком, которого публично обвиняла в домашнем насилии.

Об этом экс-военная рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

Так, по словам волонтера, после десятка судов и длительного конфликта отношения с отцом ее дочери Афины вышли на новый уровень.

"Да, мы выиграли более десяти судов, и все было на нашей стороне. Но сейчас мы в очень хороших отношениях. И это не магия - это выбор. Потому что когда взрослые люди обижают друг друга - это одно. Но есть дети. Они не виноваты в ошибках родителей. И я, как женщина, которая прошла трансформацию, поняла: ссоры мне не нужны. Я отстояла себя. И именно я предложила отцу моего ребенка быть рядом", - поделилась Эмеральд.

По ее словам, с весны экс-супруг принимает активное участие в жизни дочери, делает подарки и проявляет заботу.

&quot;Мы в прекрасных отношениях&quot;. Эмеральд помирилась с экс-мужем, который угрожал ее убитьЕвгения Эмеральд с Евгением Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

"Я не ожидала, что это возможно - но так случилось. Наш пример - о том, что даже после большого конфликта можно договориться. Надо думать не только о собственной гордости, но и о детях. Не все тянуть самой", - отметила Евгения.

Она также подчеркнула, что к таким изменениям привела трансформация обоих.

"Мы оба изменились. Он пошел к психологу, бросил алкоголь, ведет здоровый образ жизни. Я же, со своей стороны, стала мягче, женственнее. Когда-то у меня была репутация грозы скандалов, но теперь я - другая. Каждый вынес свой урок, и мы стали лучше. Я очень горжусь, что во мне нашлось столько силы, чтобы пройти это и остаться доброй, сильной, ресурсной женщиной", - подытожила бывшая военная.

Что было раньше

В 2022 году Евгения вышла замуж за военнослужащего Евгения Стипанюка, с которым познакомилась на фронте.

Их свадьба состоялась 14 октября - в День защитников и защитниц Украины. В апреле 2023 года у пары родилась дочь Афина.

&quot;Мы в прекрасных отношениях&quot;. Эмеральд помирилась с экс-мужем, который угрожал ее убитьЕвгения Эмеральд с Евгением Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Впрочем, уже через год супруги официально разорвали отношения. Евгения сначала ограничилась сухим подтверждением развода, однако впоследствии шокировала откровенным признанием: она пережила домашнее насилие.

Бывшая офицер ВСУ с позывным "Жанна д'Арк" публично рассказала об угрозах от экс-мужа и обнародовала переписку, в которой тот оскорблял ее нецензурными словами, угрожал жизни и требовал отдать ребенка.

"Я - Женя Эмеральд, известная вам как сильная и смелая украинская Жанна д'Арк. Но прежде всего я просто женщина, одна из тех сотен тысяч украинских женщин, которая пережила домашнее насилие", - заявила она в видеообращении.

Стипанюк, согласно ее данным, неоднократно угрожал "взорвать" ее вместе с новым партнером и "оторвать руки" любому мужчине, который осмелится назвать Афину своей дочерью или возьмет ее на руки.

&quot;Мы в прекрасных отношениях&quot;. Эмеральд помирилась с экс-мужем, который угрожал ее убитьЕвгения Эмеральд с Евгением Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

В письмах также были фразы вроде: "Я тебя умножу на ноль" и "Я ее заберу. А за тобой устрою слежку".

После публичной огласки суд вынес решение о запрете приближения Стипанюка к Евгении и их дочери ближе чем на 100 метров.

Военнослужащему также временно запретили любой контакт с ребенком, а Деснянский райсуд Киева выдал официальное ограничительное предписание.

Кроме того, против Евгения Стипанюка было открыто два уголовных производства по фактам угроз жизни бывшей жены. Параллельно продолжалось внутреннее расследование относительно его службы в рядах ВСУ.

&quot;Мы в прекрасных отношениях&quot;. Эмеральд помирилась с экс-мужем, который угрожал ее убитьЕвгений Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

После смелого заявления Эмеральд получила десятки писем поддержки от других женщин, которые также стали жертвами домашнего насилия.

Ее история всколыхнула общество и привлекла внимание к важной теме защиты женщин и детей в условиях войны.

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