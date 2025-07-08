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Даша Астафьева ответила, когда на самом деле хочет выйти замуж за любимого

Вторник 08 июля 2025 15:14
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Даша Астафьева ответила, когда на самом деле хочет выйти замуж за любимого Даша Астафьева высказалась о своей свадьбе (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Модель и певица Даша Астафьева впервые за долгое время прокомментировала слухи о личной жизни.

Как сообщает РБК-Украина, в комментарии ТСН Даша призналась, что у нее не было тайной свадьбы. Она рассказала, когда планирует выйти замуж.

Как Астафьева опровергла слухи о свадьбе

Еще в конце прошлого года в сети активно распространялись сообщения о тайной свадьбе звезды. Мол, она вышла замуж за предпринимателя, который моложе на 10 лет.

Однако, как говорит Даша, это лишь сплетни, которым не стоит доверять.

"Нет, мы не поженились. Если вы хотите подстроиться под сплетни, доверять той желтизне, которую запускают какие-то люди, это ваш выбор", - заявила она.

Вокруг личной жизни модели на протяжении всей карьеры часто возникают разнообразные слухи. Ранее она не скрывала, что счастлива в новых отношениях.

Более того, судя по словам звезды, свадьба таки планируется. Однако не в разгар полномасштабной войны.

"Мы ждем, когда война закончится", - заявила она.

Даша Астафьева ответила, когда на самом деле хочет выйти замуж за любимогоАстафьева о личной жизни (фото: instagram.com/da_astafieva)

Что известно об избраннике Даши Астафьевой

Возлюбленного модель тщательно скрывает. Она не публикует совместные фотографии с ним в социальных сетях. Однако ранее рассказывала, что встретила мужчину в спортивном зале.

С тех пор они встречаются уже более трех лет. Любимый покорил ее тем, что не воспринимал как звезду.

"Думаю, он не углублялся в мое творчество. Я очень этому рада, потому что для меня важно, что есть люди в жизни, которые не воспринимают меня как Даша из Nikita или Даша с обложки Playboy", - говорила она.

Астафьева прекрасно общается с родными мужа. Она счастлива, что ее семья стала больше.

Даша Астафьева ответила, когда на самом деле хочет выйти замуж за любимогоДаша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

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