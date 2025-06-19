Молодая жена Виктора Павлика устроила громкий праздник для их сына-именинника

"Месяцы подготовки, десятки деталей, сотни мыслей - все ради одного: чтобы наш Михасик был счастлив. Его улыбка - моя самая большая награда. Его радость - мой самый большой смысл", - отметила Репяхова в подписи к видео.

Празднование состоялось в одном из загородных комплексов в Киевской области. На этот раз тематикой праздника была музыка и музыкальные инструменты, так как мальчик очень интересуется этим.

Гостей встречали красочная фотозона с изображением животных и музыкальных инструментов, украшенная огромным количеством шариков, а также кенди бар со сладостями.

На мероприятие Виктор Павлик и Екатерина Репяхова пригласили своих друзей с детьми. На импровизированной сцене и взрослые, и дети могли спеть песню, станцевать или же рассказать стих. Кроме того, детей развлекали аниматоры в костюмах животных и профессиональные музыканты.

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Напомним, Репяхова и Павлик поженились в 2020 году. До того как стать супругой артиста, девушка работала его концертным директором.

В 2021 году у них родился сын, которого назвали Михаилом.

Екатерина Репяхова честно рассказывает в своем блоге, что они являются родителями не нормотипичного ребенка. У ее сына задержка речи и так называемый синдром "неуклюжего ребенка", так как мальчик часто падает.

Уже около двух лет она ищет причину задержки речи у ребенка и всячески пытается ему помочь.

В 2024 году блогерша посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, сделала ребенку МРТ и генетический тест.

Екатерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)