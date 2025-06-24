ua en ru
Вт, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

MONATIK, Білик і "Караоке на майдані": як пройшов найгучніший фестиваль літа в Києві

Вівторок 24 червня 2025 16:06
UA EN RU
MONATIK, Білик і "Караоке на майдані": як пройшов найгучніший фестиваль літа в Києві Як пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)
Автор: Іванна Пашкевич

У столиці відгримів один із наймасштабніших музичних фестивалів цього літа - Music Box Fest. Захід зібрав не лише зірковий лайнап, а й більше восьми тисяч глядачів. Усе - задля благородної мети: зібрати кошти на будівництво блоку трансплантації кісткового мозку для дитячого онкоцентру в Дніпрі.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Фестиваль тривав 21 червня з полудня до вечора на Льодовому стадіоні.

Розпочали з підтримки молодих артистів - публіка зустрічала нові імена: YOGEN, GEED, ULANA ROYCE, OKS, PRIANA, ANSTAY, THE ARMO, KRYLATA та інших.

За енергійну атмосферу відповідала радіоведуча Анна Астровська.

Але справжній ажіотаж викликала подія, яку ще недавно вважали назавжди завершеною: "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком повернулося - нехай і на один вечір.

Користувачі соцмереж вибухнули ностальгією, а біля сцени зібрався справжній аншлаг.

MONATIK, Білик і &quot;Караоке на майдані&quot;: як пройшов найгучніший фестиваль літа в КиєвіЯк пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)

Головна частина шоу - великий благодійний концерт - стартувала ближче до вечора.

Ведучими стали Юрій Ткач, Тімур Мірошниченко, Міла Єрємєєва та Даша Квіткова, для якої це був дебют у ролі хостки події такого масштабу.

Першим сцену захопив MONATIK - далі хвиля за хвилею: ZLATA OGNEVICH, TVORCHI, KALUSH ORCHESTRA, MELOVIN, KAZKA, ALEKSEEV, BRYKULETS, POZDNIAKOV, MAYOROVA, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, POSITIFF.

Як пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)

Особливим моментом став виступ Ірини Білик - артистка виконала легендарну "Так просто", а також презентувала нову пісню "А діти чекають".

Фінал вечора закривали потужно: DOROFEEVA і ARTEM PIVOVAROV разом із Хоровою капелою імені Ревуцького.

Як пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)

Упродовж події вдалося зібрати понад 4,5 мільйона гривень. Але кампанія не завершена - збір триватиме до 24 серпня.

Саме на День Незалежності, 24 серпня, концерт покажуть одразу три телеканали -Music Box, Music Box Польща і ТЕТ.

MONATIK, Білик і &quot;Караоке на майдані&quot;: як пройшов найгучніший фестиваль літа в КиєвіЯк пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)

У глядачів буде можливість підтримати благодійність, відсканувавши QR-код прямо під час ефіру.

Організатори вже анонсували: Music Box Fest стане щорічним.

Вас може зацікавити

Читайте LITE в Google News
Ірина Білик Зірки шоу-бізнесу
Життя
Черги зменшаться? МВС запровадило важливі зміни в записі до сервісних центрів
Черги зменшаться? МВС запровадило важливі зміни в записі до сервісних центрів