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MONATIK впервые показал лицо младшего сына: трогательное фото

Среда 06 августа 2025 12:12
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MONATIK впервые показал лицо младшего сына: трогательное фото Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Катерина Собкова

Певец Дмитрий Монатик впервые показал лицо своего третьего ребенка, который родился в конце 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Монатик показал лицо сына

Артист опубликовал несколько фото с 7-месячным сыном Леоном, на которых можно практически полностью разглядеть его лицо. Отметим, что ни Дмитрий, ни его супруга Ирина ранее не показывали его в сети.

На одном из фото Монатик несет малыша на плече в то время, когда он заснул.

MONATIK впервые показал лицо младшего сына: трогательное фотоМонатик показал, как выглядит его младший сын Леон (фото: instagram.com/monatik_official)

Также на фото можно увидеть старших детей певца: 9-летнего Даниила и 7-летнего Платона.

Монатик показал своих детей и жену (фото: instagram.com/monatik_official)

Напомним, Дмитрий Монатик, известный под сценическим именем MONATIK, - украинский певец, хореограф, танцовщик, автор песен и композитор. В 2021 он получил звание Заслуженного артиста Украины.

Артист неоднократно выступал в роли тренера на вокальных проектах: "Голос. Дети" (2016, 2017) и "Голос країни" (2019-2021).

Монатик уже около 10 лет состоит в браке с Ириной. Супруги воспитывают сыновей Платона и Даниила, а в конце 2024 года у них родился еще один сын Леон.

О предстоящем пополнении в семье стало известно в августе 2024 года.

Звездная пара креативно подошла к оглашению новости: на фото Ирина позировала с обнаженным животиком, держа перед лицом газету с заголовком о беременности. Рядом с ней стоял Дмитрий, тоже с газетой в руках, на которой было написано: "У нас будет ребенок".

MONATIK впервые показал лицо младшего сына: трогательное фотоДмитрий Монатик с женой и детьми в декабре 2024 года (фото: instagram.com/irishamonatik)

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