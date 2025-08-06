MONATIK впервые показал лицо младшего сына: трогательное фото
Певец Дмитрий Монатик впервые показал лицо своего третьего ребенка, который родился в конце 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Instagram.
Монатик показал лицо сына
Артист опубликовал несколько фото с 7-месячным сыном Леоном, на которых можно практически полностью разглядеть его лицо. Отметим, что ни Дмитрий, ни его супруга Ирина ранее не показывали его в сети.
На одном из фото Монатик несет малыша на плече в то время, когда он заснул.
Монатик показал, как выглядит его младший сын Леон (фото: instagram.com/monatik_official)
Также на фото можно увидеть старших детей певца: 9-летнего Даниила и 7-летнего Платона.
Напомним, Дмитрий Монатик, известный под сценическим именем MONATIK, - украинский певец, хореограф, танцовщик, автор песен и композитор. В 2021 он получил звание Заслуженного артиста Украины.
Артист неоднократно выступал в роли тренера на вокальных проектах: "Голос. Дети" (2016, 2017) и "Голос країни" (2019-2021).
Монатик уже около 10 лет состоит в браке с Ириной. Супруги воспитывают сыновей Платона и Даниила, а в конце 2024 года у них родился еще один сын Леон.
О предстоящем пополнении в семье стало известно в августе 2024 года.
Звездная пара креативно подошла к оглашению новости: на фото Ирина позировала с обнаженным животиком, держа перед лицом газету с заголовком о беременности. Рядом с ней стоял Дмитрий, тоже с газетой в руках, на которой было написано: "У нас будет ребенок".
Дмитрий Монатик с женой и детьми в декабре 2024 года (фото: instagram.com/irishamonatik)
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