Жена Виктора Павлика растрогала видео с сыном: какие первые слова он сказал

Супруга Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова, поделилась в сети трогательным видео, на котором ее 4-летний сын произносит свои первые слова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram избранницы певца.

Сын Павлика сказал первые слова

"Два года и два месяца. От тишины до осознанных фраз в контексте, с происходящим пониманием. Каждый день - шаг. Каждый взгляд - надежда. Каждое слово - маленькое чудо", - написала Репяхова.

Также она отметила, что, несмотря на все сложности, благодарна за такой путь.

"У каждого свой путь. Наш именно такой. И я благодарна за него. Без ожиданий. Без требований. Только любовь. Ибо самое важное приходит тогда, когда ты уже не ждешь, а просто живешь",

На видео можно увидеть, как ее сын во время поездки в машине сказал ей трогательные слова.

"Ты - мое солнце, ты - моя любовь", - сказал мальчик.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Екатерины Репяховой тут же стали комментировать милое видео:

"Вы молодцы, у вас все будет чудесно"

"Поймет каждая мама, которая так долго ждала эти первые слова. Михасик молодец!"

"Большая победа маленького мальчика и огромная заслуга родителей"

"Начинать утро со слезами на глазах по такому поводу - я согласна! Это очень трогательно"

"У меня мурашки по коже! Это очень отзывчивый и сильный мальчик"

"До слез"

"Это так мило из его уст звучит".

Репяхова с сыном на море (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что известно о проблемах с развитием сына Павлика

Екатерина Репяхова - четвертая жена певца Виктора Павлика. Они официально поженились в 2020 году, а уже в следующем году у них родился сын, которого назвали Михаилом.

Когда мальчику исполнилось два года, родители начали замечать отличия в его поведении по сравнению с другими детьми.

Со временем выяснилось, что у него задержка речевого развития, а также симптомы так называемого "синдрома неуклюжего ребенка" - малыш часто падал и имел нарушение координации.

Репяхова открыто говорит о трудностях, с которыми сталкивается ее семья, и делится личным опытом с подписчиками в соцсетях. Она активно ищет пути помощи ребенку, хотя часто получает волну критики в свой адрес.

За последние два года жена Павлика обращалась ко многим специалистам как в Украине, так и за рубежом, пытаясь выяснить, что повлекло за собой нарушение речи у сына.

В частности, МРТ ребенка расшифровывали 6 раз, а также было проведено генетическое тестирование.

Одной из возможных причин проблем со здоровьем ребенка врачи считают инфекционное заболевание, которое Репяхова могла перенести без симптомов во время беременности.

Интересно, что сам Виктор Павлик в свое время сделал эмоциональное заявление, предположив, что недуг сына - это, возможно, "наказание за его грехи".

Екатерина Репяхова с сыном и мужем (фото: instagram.com/repyahovakate)