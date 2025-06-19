Молчали до конца: 10 звезд, которые скрывали шокирующие факты о себе вплоть до самой смерти

Некоторые знаменитости долгие годы тщательно скрывали шокирующие факты о своей жизни - настолько, что правда так и не вышла наружу.

РБК-Украина предлагает ознакомиться с 10 звездами, которые унесли свои самые темные тайны с собой в могилу.

Коко Шанель

Бренд Chanel известен в мире, но наследие Коко Шанель омрачено ее связями с нацистами.

Во время Второй мировой войны она была агентом разведки Sicherheitsdienst и имела роман с Вальтером Шелленбергом, одним из руководителей этой службы.

Коко Шанель (фото: Википедия)

Шанель также участвовала в операции "Модельхут" - попытке договориться о мире между Германией и Великобританией.

Ей удавалось скрывать эти связи при жизни, но рассекреченные документы открыли ее в другом свете.

Боб Крейн

Актер, известный ролью в сериале "Герои Гогана", был жестоко убит в 1978 году. Его друг Джон Генри Карпентер был подозреваемым, но оправдан.

Во время расследования открылась темная сторона жизни Крейна: он собирал большую коллекцию откровенных фото и видео со своими партнерами.

Хотя публично он имел чистый имидж, для близких Крейн открыто говорил о своей сексуальной одержимости. Было ли его убийство связано с этим - до сих пор неизвестно.

Кадр из фильма "Герои Хогана"

Фредди Меркьюри

В ноябре 1991 года фронтмен Queen подтвердил, что был ВИЧ-положительным и болел СПИДом.

На следующий день после заявления он умер. Однако оставался один секрет - место его последнего упокоения.

Фредди попросил Мэри Остин, свою бывшую спутницу, похоронить его прах в тайном месте, чтобы никто не мог его потревожить.

По словам Мэри, она единственная, кто знает его настоящее место упокоения.

Фредди Меркьюри (фото: Википедия)

Джин Спенглер

Актриса Джин Спенглер исчезла в 1949 году при загадочных обстоятельствах. Последний раз ее видели в продуктовом магазине перед встречей с бывшим мужем и работой на съемочной площадке.

Ее тело так и не было найдено, но полиция нашла разорванную сумку с запиской: "Кирк: Не могу больше ждать, иду к доктору Скотту".

Существуют предположения, что она была беременна и пыталась сделать нелегальный аборт, но все загадки остались неразгаданными.

Джин Спенглер (фото: Википедия)

Чарльз Линдберг

Легендарный летчик был в центре скандала из-за похищения и убийства своего первенца.

Однако самое сокровенное - его двойная жизнь: Линдберг имел семерых детей от трех европейских любовниц, которых скрывал от общественности.

Перед смертью он попросил матерей детей не раскрывать этот факт. Лишь одна незаконнорожденная дочь рассказала правду после смерти матери и Энн Морроу, жены Линдберга.

Чарльз Линдберг (фото: Википедия)

Кори Хейм

Популярный в 80-х актер Кори Хейм имел сложную жизнь, полную трагедий. Он и его друг Кори Фельдман утверждали, что подверглись насилию в Голливуде, причастным к чему называли Чарли Шина.

После внезапной смерти Хайма в 2010 году эти обвинения стали достоянием общественности.

Однако многие вопросы остались без ответа, а жизнь Хайма полна печальных тайн.

Кадр из фильма "Наблюдатели"

Билли Типтон

Джазовый музыкант, который умер в 1989 году, оказался трансгендером. Большинство близких и поклонников не знали этого до самой смерти.

Типтон долго скрывал свою идентичность, бинтовал грудь с 30-х годов и жил в мире, где трансгендерность была табу.

Его история - пример того, как многие люди были вынуждены скрывать свою истинную сущность.

Билли Типтон (фото: Википедия)

Рок Хадсон

За несколько месяцев до смерти стало известно, что легендарный актер болел СПИДом.

Хотя в Голливуде давно знали о его сексуальной ориентации, он никогда официально этого не признавал.

Рок Хадсон скрывал диагноз, чтобы защитить карьеру. После его смерти общественность взглянула на него иначе, а его случай стал началом большей толерантности.

Кадр из фильма "Все, что позволили небеса"

Кларк Гейбл и Лоретта Янг

В 1935 году актриса Лоретта Янг родила дочь Джуди Льюис, но официально заявила, что ребенок был усыновлен.

Однако все замечали сильное сходство Джуди с Кларком Гейблом, ее коллегой по фильму "Зов предков".

На самом деле именно Гейбл был биологическим отцом девушки, о чем Джуди узнала лишь спустя несколько лет после его смерти.

Кадр из фильма "Это произошло однажды ночью"

В конце своей жизни, в 1960 году, Гейбл встретился с Джуди лишь один раз: во время этой встречи она рассказала ему о своей жизни, а он поцеловал ее в лоб.

Хотя Джуди упоминала об этом в своих воспоминаниях, Лоретта Янг долго избегала публичного подтверждения этой информации.

Она раскрыла правду только своему биографу при условии, что книга будет опубликована после ее смерти. Лишь посмертная автобиография Янг официально подтвердила этот факт.

Лоретта Янг (фото: Википедия)

Чедвик Боузман

Знаменитый актер Чедвик Боузман, известный ролью Ти Чаллы в MCU, в 2016 году узнал о раке толстой кишки.

Он продолжал сниматься и работать над крупными проектами, скрывая болезнь даже от близких коллег и друзей.

Мир узнал о его состоянии только после его смерти в 2020 году. Боузман остался примером силы и мужества, борясь с недугом на глазах у всех.

Кадр из фильма "Черная пантера"