Накануне боя с Дюбуа: Усик и Пивоваров презентовали совместный трек (видео)

Усик, Пивоваров и DJ Korolova объединились для нового трека

Над созданием видеоверсии песни работали лучшие украинские специалисты по визуальным эффектам, аниматоры и дизайнеры игр на движке Unreal Engine.

История трека рассказывает о вечной борьбе света и тьмы, где Усик предстает воином-поисковиком, Королева воплощает вдохновение и гармонию, а Пивоваров - источником высшей энергии.

Через образы главного героя показаны вызовы, с которыми сейчас сталкиваются украинцы.

Эта работа напоминает о силе и стойкости нашего народа в сложное время борьбы.

"Fight for Life", как и мои другие последние работы, - это эксперимент. В создании приняли участие талантливые украинцы, которые являются выдающимися представителями нашей страны на мировой арене. Это профессиональный боксер Александр Усик, представительница мировой мелодичной техно-сцены KOROLOVA, одна из лучших исполнительниц этого жанра, и создатели визуализаций для различных зарубежных проектов", - говорит Пивоваров.

"В этой работе Усик - это олицетворение украинского народа. Он бесстрашный, несокрушимый, никогда не сдается, идет только вперед и борется с темными силами. Исторически мы успели подготовить "Fight for Life" к легендарному бою непобедимого чемпиона, который будет защищать свой пояс и снова покажет, что украинцы - несокрушимый, сильный духом народ", - добавил он.

Кстати, певческие способности Усика - это не новость для его болельщиков. Во время одной из поездок на позиции он в форме ВСУ вместе с военными 24-й отдельной механизированной бригады эмоционально зачитал рэп-версию песни "Заповіт" исполнителя Balsam, вдохновленную стихотворением Тараса Шевченко.

Видео с этого момента появилось в TikTok и быстро разлетелось по сети, собрав множество восторженных отзывов.

Это не первый раз, когда Усик поражает артистизмом: перед вторым боем с Джошуа он появился на пресс-конференции в Джидди в образе казака в вышиванке и спел "Ой у лузі червона калина".

Бой Усика и Дюбуа

19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится масштабный боксерский вечер, организованный известным промоутером Фрэнком Уорреном и его компанией Queensberry Promotions.

Главным событием мероприятия станет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором сойдутся украинец Александр Усик (23 победы, 14 из которых - нокаутом) и британский боксер Даниэль Дюбуа (22 победы, 21 нокаут, 2 поражения).

Для Усика это будет второй бой против Дюбуа - в августе 2023 года украинец победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде.

После этого Усик одержал две победы над Тайсоном Фьюри, а Дюбуа одержал три подряд победы и стал чемпионом по версии IBF.