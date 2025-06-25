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"Даже написал ему". Известный актер честно ответил, что думает об успехе Козловского

Среда 25 июня 2025 22:00
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"Даже написал ему". Известный актер честно ответил, что думает об успехе Козловского Звезда фильма "БожеВільні" вспомнил, каким был Виталий Козловский в молодости (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актер Сергей Кисель, который когда-то победил в "Караоке на Майдані", вспомнил свой тур с Виталием Козловским и откровенно высказался о его новой волне популярности после выплаты долга бывшему продюсеру Кондратюку.

Каким был Козловский в начале своей карьеры, актер вспомнил в интервью РБК-Украина.

Что думает об успехе Козловского

Актер искренне радуется успехам артиста. Хотя они давно лично не общались, но завершение судебных баталий с Кондратюком порадовало его. Он даже написал певцу сообщение с поздравлением.

"Я очень обрадовался. Виталик постоянно работал над собой. И он дошел сейчас до этого сам. Он сделал это. Я даже написал ему сообщение (хотя мы уже давно не общались), что я очень счастлив тем, что наконец-то он отдал деньги и отцепился от своего прошлого продюсера", - поделился Сергей.

&quot;Даже написал ему&quot;. Известный актер честно ответил, что думает об успехе КозловскогоСергей Кисель о Козловском (фото: пресс-служба актера)

Что думает о Кондратюке

Вспоминая опыт в "Караоке на Майдані", Кисель признался, что не имел какого-то активного общения с ведущим программы.

"Мы общались не очень часто. По несколько предложений и все". - поделился он.

Однако, думает, как продюсер он жесткий, учитывая историю с Козловским.

"У него было очень много артистов, но их имена до сих пор неизвестны", - добавил актер.

Каким был Козловский раньше

Сергей с теплом вспомнил совместные гастроли с певцом, которые состоялись около 20 лет назад. Он отметил высокий уровень профессионализма и преданности Виталия.

"Мы объездили, кажется, 26 городов за 27 дней. Я уже точно не помню, это было 20 лет назад. Даже тогда параллельно, кажется, готовился к "Танцуют все" или "Танцы со звездами". И вот он днем готовился к шоу, ставил танцы, а после давал концерты. Виталик постоянно работал над собой", - вспомнил актер.

Сегодня Кисель искренне радуется за артиста, который упорно работает над собой.

"Вы посмотрите, как он прекрасно выглядит, как выглядит его тело", - добавил он.

&quot;Даже написал ему&quot;. Известный актер честно ответил, что думает об успехе КозловскогоКаким был Козловский в начале карьеры (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Напомним, ранее Виталий Козловский честно ответил, что думает о бывшем продюсере.

Совсем недавно он выплатил все долги Кондратюку и снова получил возможность петь свои старые песни.

Украинская версия "Пінаколади" быстро захватила пользователей и принесла артисту новую эру популярности.

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