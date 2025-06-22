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Легендарное шоу "Караоке на Майдане" вернулось: в Киеве состоялись съемки с Кондратюком

Воскресенье 22 июня 2025 18:16
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Легендарное шоу "Караоке на Майдане" вернулось: в Киеве состоялись съемки с Кондратюком В Киеве состоялись съемки "Караоке на Майдане" (фото: facebook.com/kondratjukigor)
Автор: Иванна Пашкевич

После шести лет перерыва легендарное украинское шоу "Караоке на Майдане" снова вернулось в Киеве. 21 июня на территории Ледового стадиона прошли съемки нового выпуска программы.

Как это было - узнайте в материале на РБК-Украина.

Событие состоялось в рамках большого музыкального фестиваля Music Box Fest.

На открытую сцену вышел ведущий и продюсер шоу Игорь Кондратюк - тот самый, кто много лет проводил программу и вдохновлял людей петь прямо на улице.

Все было как раньше: микрофон передавался из рук в руки, звучало живое пение без фонограммы, а вокруг царила атмосфера праздника и совместного удовольствия.

Следующий выпуск "Караоке на Майдане" запланирован на 29 июня в рамках фестиваля "Поколение", который будет проходить на ВДНХ.

Там Игорь Кондратюк снова выйдет на улицу, чтобы каждый желающий мог спеть перед камерой и стать частью шоу.

На фестивале выступят известные украинские группы - "Друга Ріка", "Скрябин" с Юрком Юрченко, а также Ирина Билык.

В своем Instagram Кондратюк сообщил, что шоу посетит еще два города: Днепр 22 июня и Львов 13 июля.

Легендарное шоу &quot;Караоке на Майдане&quot; вернулось: в Киеве состоялись съемки с Кондратюком

Последний раз "Караоке на Майдане" выходило в эфир в январе 2019 года. За 20 лет программа стала очень популярной - ее показывали на нескольких телеканалах, а многие участники получили благодаря ей первый успех, например, Виталий Козловский.

Главное в шоу - простые люди, которые выходят на сцену и поют от души.

Возвращение программы приурочено к 25-летию ее выхода на украинское телевидение.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram Игоря Кондратюка, Стадион Культуры.

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