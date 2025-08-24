ua en ru
Янович довел до слез щемящим видео ко Дню Независимости: "Кто мы и куда мы идем?"

Воскресенье 24 августа 2025 11:51
Янович довел до слез щемящим видео ко Дню Независимости: "Кто мы и куда мы идем?" Женя Янович (фото: instagram.com/yanovychzhenya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер и ведущий Женя Янович традиционно опубликовал щемящее патриотическое видео ко Дню Независимости, которое поразило пользователей соцсетей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram соучредителя студии "Мамахохотала".

Ролик, размещенный в блоге ведущего, призывает к переосмыслению своей роли в обществе, ценностей и пути страны.

В видео Янович стоит среди толпы людей с картонной табличкой: "Кто мы? И куда мы идем?" - этот вопрос звучит не только как актерский месседж, а как национальное обращение.

В трогательном видео показаны различные жизненные моменты украинцев: свидание молодой пары, пробежка пожилого мужчины, будничная жизнь обычных людей - все это сопровождается нежным текстом и оригинальным музыкальным сопровождением.

"С Днем Независимости", - коротко, но искренне подписал ролик Янович.

Реакция юзеров

Пользователи не сдерживали эмоций.

  • Як ти це робиш? з Днем нас!
  • Розчулена до сліз. Дуже чуттєве відео. Дякую
  • Здається в нас зʼявилась нова традиція в вигляді зворушливих відео привітань до Дня Незалежності України від Яновича
  • От знала, що знов до сліз доведе, паразіт!
  • Добре починати цей день з цього відео! Дякую Жека
  • А це Ксенія. Вже другий рік поспіль вона плаче під відео від Яновича. Плаче разом з іншими українцями, бо така наша нова традиція. Зі святом, любі, зі світом Україна

Стоит отметить, что Женя Янович ежегодно придумывает новые форматы видеопоздравлений ко Дню Независимости, каждый раз рассказывая истории украинцев языком эмоций и символов.

