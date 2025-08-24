ua en ru
Янович довів до сліз щемливим відео до Дня Незалежності: "Хто ми і куди ми йдемо?"

Неділя 24 серпня 2025 11:51
Янович довів до сліз щемливим відео до Дня Незалежності: "Хто ми і куди ми йдемо?" Женя Янович (фото: instagram.com/yanovychzhenya)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор і ведучий Женя Янович традиційно опублікував щемке патріотичне відео до Дня Незалежності, яке вразило користувачів соцмереж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співзасновника студії "Мамахохотала".

Ролик, розміщений у блозі ведучого, закликає до переосмислення своєї ролі в суспільстві, цінностей і шляху країни.

У відео Янович стоїть серед натовпу людей з картонною табличкою: "Хто ми? І куди ми йдемо?" - це запитання звучить не лише як акторський меседж, а як національне звернення.

У зворушливому відео показані різні життєві моменти українців: побачення молодої пари, пробіжка літнього чоловіка, буденне життя звичайних людей - усе це супроводжується ніжним текстом і оригінальним музичним супроводом.

"З Днем Незалежності ", - коротко, але щиро підписав ролик Янович.

Реакція юзерів

Користувачі не стримували емоцій.

  • Як ти це робиш? з Днем нас!
  • Розчулена до сліз. Дуже чуттєве відео. Дякую
  • Здається в нас зʼявилась нова традиція в вигляді зворушливих відео привітань до Дня Незалежності України від Яновича
  • От знала, що знов до сліз доведе, паразіт!
  • Добре починати цей день з цього відео! Дякую Жека
  • А це Ксенія. Вже другий рік поспіль вона плаче під відео від Яновича. Плаче разом з іншими українцями, бо така наша нова традиція. Зі святом, любі, зі світом Україна

Варто зазначити, що Женя Янович щороку вигадує нові формати відеопривітань до Дня Незалежності, кожного разу розповідаючи історії українців мовою емоцій і символів.

