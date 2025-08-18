В известном одесском клубе танцовщица упала с высоты прямо во время шоу: момент попал на видео

Вечернее шоу в популярном одесском клубе Ibiza Beach Club обернулось инцидентом, который вызвал резонанс в соцсетях. Во время акробатического выступления одна из артисток сорвалась с многометровой высоты и получила серьезную травму.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесса INFO .

Что случилось в одесском клубе

Происшествие произошло в ночь на 17 августа. Танцовщицы выполняли воздушный трюк под названием "Медуза", находясь в воздухе без страховочного оборудования.

В момент выступления один из тросов неожиданно оборвался, и девушка стремительно полетела вниз.

Все это произошло прямо на глазах у публики - падение зафиксировали очевидцы, и видео сразу разлетелось в соцсетях.

На видео видно, как артистка с криком падает вниз и ударяется о пластиковое кресло, хотя некоторые свидетели утверждают, что это был шезлонг.

Ее крик раздался буквально через секунду после падения.

По словам очевидцев, персонал клуба не спешил оказывать помощь и не вызвал сразу медиков.

Вместо этого вспомнили о "собственном враче", который должен был помочь на месте.

В результате именно посетители позвонили в скорую и помогли медикам добраться до пострадавшей.

Врачи, прибывшие на вызов, установили у девушки перелом руки.

Она была госпитализирована частной каретой скорой помощи. Информация о ее дальнейшем состоянии пока отсутствует.

Реакция сети

Инцидент вызвал волну возмущения в Instagram и других соцсетях.

Под публикациями клуба пользователи оставляют массовые комментарии с требованием объяснений и извинений, однако администрация Ibiza Beach Club до сих пор не обнародовала ни одного официального заявления.

В Одессе танцовщица сорвалась с высоты во время трюка (фото: instagram.com/ibiza_beach_club)

А чому мовчить керівництво клубу, що розкаже поліція? Чому що хочуть, те і роблять?!

Це що за маячня?? Вона що, сирота, рідні не має чи ми в дикому лісі живемо?

Де відео, що з дівчиною усе нормально?! Керівництво, що мовчимо?!

Детектив якийсь

Получит ли пострадавшая компенсацию, и понесет ли ответственность организатор - эти вопросы пока остаются без ответа.