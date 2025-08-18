В известном одесском клубе танцовщица упала с высоты прямо во время шоу: момент попал на видео
Вечернее шоу в популярном одесском клубе Ibiza Beach Club обернулось инцидентом, который вызвал резонанс в соцсетях. Во время акробатического выступления одна из артисток сорвалась с многометровой высоты и получила серьезную травму.
Что случилось в одесском клубе
Происшествие произошло в ночь на 17 августа. Танцовщицы выполняли воздушный трюк под названием "Медуза", находясь в воздухе без страховочного оборудования.
В момент выступления один из тросов неожиданно оборвался, и девушка стремительно полетела вниз.
Все это произошло прямо на глазах у публики - падение зафиксировали очевидцы, и видео сразу разлетелось в соцсетях.
На видео видно, как артистка с криком падает вниз и ударяется о пластиковое кресло, хотя некоторые свидетели утверждают, что это был шезлонг.
Ее крик раздался буквально через секунду после падения.
По словам очевидцев, персонал клуба не спешил оказывать помощь и не вызвал сразу медиков.
Вместо этого вспомнили о "собственном враче", который должен был помочь на месте.
В результате именно посетители позвонили в скорую и помогли медикам добраться до пострадавшей.
Врачи, прибывшие на вызов, установили у девушки перелом руки.
Она была госпитализирована частной каретой скорой помощи. Информация о ее дальнейшем состоянии пока отсутствует.
Реакция сети
Инцидент вызвал волну возмущения в Instagram и других соцсетях.
Под публикациями клуба пользователи оставляют массовые комментарии с требованием объяснений и извинений, однако администрация Ibiza Beach Club до сих пор не обнародовала ни одного официального заявления.
В Одессе танцовщица сорвалась с высоты во время трюка (фото: instagram.com/ibiza_beach_club)
- А чому мовчить керівництво клубу, що розкаже поліція? Чому що хочуть, те і роблять?!
Це що за маячня?? Вона що, сирота, рідні не має чи ми в дикому лісі живемо?
Де відео, що з дівчиною усе нормально?! Керівництво, що мовчимо?!
Детектив якийсь
Получит ли пострадавшая компенсацию, и понесет ли ответственность организатор - эти вопросы пока остаются без ответа.
