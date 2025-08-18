У відомому одеському клубі танцівниця впала з висоти просто під час шоу: момент потрапив на відео

Вечірнє шоу в популярному одеському клубі Ibiza Beach Club обернулося інцидентом, який спричинив резонанс у соцмережах. Під час акробатичного виступу одна з артисток зірвалася з кількаметрової висоти та зазнала серйозної травми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеса INFO .

Що трапилося в одеському клубі

Подія сталася в ніч на 17 серпня. Танцівниці виконували повітряний трюк під назвою "Медуза", перебуваючи в повітрі без страхувального обладнання.

У момент виступу один із тросів несподівано обірвався, і дівчина стрімко полетіла вниз.

Все це відбулося просто на очах у публіки - падіння зафіксували очевидці, і відео одразу розлетілося в соцмережах.

На відео видно, як артистка з криком падає вниз і вдаряється об пластикове крісло, хоча деякі свідки стверджують, що це був шезлонг.

Її крик пролунав буквально через секунду після падіння.

За словами очевидців, персонал клубу не поспішав надавати допомогу та не викликав одразу медиків.

Замість цього згадали про "власного лікаря", який мав допомогти на місці.

У результаті саме відвідувачі зателефонували до швидкої та допомогли медикам дістатися до постраждалої.

Лікарі, що прибули на виклик, встановили у дівчини перелом руки.

Вона була госпіталізована приватною каретою швидкої допомоги. Інформація про її подальший стан наразі відсутня.

Реакція мережі

Інцидент викликав хвилю обурення в Instagram та інших соцмережах.

Під публікаціями клубу користувачі залишають масові коментарі з вимогою пояснень та вибачень, однак адміністрація Ibiza Beach Club досі не оприлюднила жодної офіційної заяви.

В Одесі танцівниця зірвалася з висоти під час трюку (фото: instagram.com/ibiza_beach_club)

А чому мовчить керівництво клубу, що розкаже поліція? Чому що хочуть, те і роблять?!

Це що за маячня?? Вона що, сирота, рідні не має чи ми в дикому лісі живемо?

Де відео, що з дівчиною усе нормально?! Керівництво, що мовчимо?!

Детектив якийсь

Чи отримає постраждала компенсацію, та чи понесе відповідальність організатор - ці питання поки залишаються без відповіді.