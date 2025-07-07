Оззи Осборн дал последний концерт на фоне неизлечимой болезни: как рок-звезда попрощался со сценой

Фронтмен легендарного Black Sabbath Оззи Осборн дал свой последний концерт, который стал настоящим эмоциональным прощанием со сценой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Как прошел прощальный концерт Оззи Осборна

Событие состоялось 5 июля на стадионе "Вилла Парк" в родном Бирмингеме, Великобритании, став символическим итогом полувековой карьеры рок-иконы.

Из-за диагноза болезни Паркинсона, с которой Оззи живет еще с 2003 года, а также многочисленных сложных операций на позвоночнике, артист все выступление провел, сидя в специальном черном кресле-троне, украшенном огромной фигурой летучей мыши.

Как отмечает Daily Mail, это стало первым полноценным воссоединением классического состава Black Sabbath - Тони Айомми, Гизера Батлера, Билла Уорда и самого Осборна - с 2005 года.

Они исполнили культовые хиты, среди которых War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid, приводя 42-тысячную публику в невероятный восторг.

Закрывая концерт, Оззи обратился к фанатам.

"Это последняя песня в истории. Ваша поддержка позволила нам жить удивительной жизнью, благодарим вас от всего сердца". Накануне выступления музыкант честно признавался, что не уверен, сможет ли стоять на сцене. Однако сила воли и желание поблагодарить поклонников оказались сильнее", - сказал он.

Вечер открыло его сольное выступление. В кожаном черном наряде и с фирменным макияжем Оззи вышел на сцену под бешеные овации публики.

"Так здорово быть на этой проклятой сцене. Пусть начнется безумие!", - воскликнул он.

От первых аккордов I Don't Know до последнего Crazy Train, поющий сидя, Оззи не терял энергии и взаимодействия с толпой, размахивал руками и призывал фанатов кричать еще громче.

Это выступление стало кульминацией 10-часового фестиваля, где играли Guns N' Roses, Slayer, Anthrax, Metallica и другие звезды нового поколения рок-музыкантов.

Ведущим шоу стал Джейсон Момоа - звезда "Игры престолов", который рассказал, что каждый его персонаж вдохновлялся музыкой Оззи и Black Sabbath.

Особенно трогательной стала дань памяти гитаристу Рэнди Роудсу, который погиб в 1982 году: на экране показали видеообращение его сестры и архивные фото.

Мировые звезды тоже присоединились к поздравлениям: Элтон Джон назвал Оззи "одним из величайших вокалистов нашего времени", а Джек Блэк исполнил вместе с молодыми музыкантами Mr. Crowley. Не осталась в стороне и Долли Партон.

Перед началом концерта группа показала видео, в котором размышляет о чуде собственного выживания, вспоминая безумные 70-е годы.

Зрители, среди которых были Стивен Тайлер, Ронни Вуд, фанаты из Варшавы, Дубая и США, назвали шоу "историческим", "эмоциональным" и "невероятным".

Некоторые даже пришли без билетов, чтобы стоять рядом и слушать музыку сквозь стены. Бирмингем, где все началось в пабе The Crown, стал символическим финалом для группы.

Что известно о болезни Оззи Осборна

Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона в 2003 году. Последние пять лет он перенес семь операций, включая четыре на позвоночнике.

В 2023 году из-за состояния здоровья он был вынужден отменить выступление на фестивале Power Trip.

Несмотря на это, музыкант планирует продолжить студийную работу: в 2022-м вышел его последний альбом Patient Number 9, к которому присоединились звезды мирового уровня.