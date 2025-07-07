ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оззи Осборн дал последний концерт на фоне неизлечимой болезни: как рок-звезда попрощался со сценой

Понедельник 07 июля 2025 12:07
UA EN RU
Оззи Осборн дал последний концерт на фоне неизлечимой болезни: как рок-звезда попрощался со сценой Оззи Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен легендарного Black Sabbath Оззи Осборн дал свой последний концерт, который стал настоящим эмоциональным прощанием со сценой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как прошел прощальный концерт Оззи Осборна

Событие состоялось 5 июля на стадионе "Вилла Парк" в родном Бирмингеме, Великобритании, став символическим итогом полувековой карьеры рок-иконы.

Из-за диагноза болезни Паркинсона, с которой Оззи живет еще с 2003 года, а также многочисленных сложных операций на позвоночнике, артист все выступление провел, сидя в специальном черном кресле-троне, украшенном огромной фигурой летучей мыши.

Как отмечает Daily Mail, это стало первым полноценным воссоединением классического состава Black Sabbath - Тони Айомми, Гизера Батлера, Билла Уорда и самого Осборна - с 2005 года.

Они исполнили культовые хиты, среди которых War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid, приводя 42-тысячную публику в невероятный восторг.

Закрывая концерт, Оззи обратился к фанатам.

"Это последняя песня в истории. Ваша поддержка позволила нам жить удивительной жизнью, благодарим вас от всего сердца". Накануне выступления музыкант честно признавался, что не уверен, сможет ли стоять на сцене. Однако сила воли и желание поблагодарить поклонников оказались сильнее", - сказал он.

Вечер открыло его сольное выступление. В кожаном черном наряде и с фирменным макияжем Оззи вышел на сцену под бешеные овации публики.

"Так здорово быть на этой проклятой сцене. Пусть начнется безумие!", - воскликнул он.

@amylouise2490 Such a surreal moment : #ozzyosbourne #blacksabbath #backtothebeginning #bttb #villapark original sound - The Farm Club

От первых аккордов I Don't Know до последнего Crazy Train, поющий сидя, Оззи не терял энергии и взаимодействия с толпой, размахивал руками и призывал фанатов кричать еще громче.

Это выступление стало кульминацией 10-часового фестиваля, где играли Guns N' Roses, Slayer, Anthrax, Metallica и другие звезды нового поколения рок-музыкантов.

@1983brasil #despedida #blacksabbath #ozzyosbourne som original - músicas traduzidas

Ведущим шоу стал Джейсон Момоа - звезда "Игры престолов", который рассказал, что каждый его персонаж вдохновлялся музыкой Оззи и Black Sabbath.

Особенно трогательной стала дань памяти гитаристу Рэнди Роудсу, который погиб в 1982 году: на экране показали видеообращение его сестры и архивные фото.

Мировые звезды тоже присоединились к поздравлениям: Элтон Джон назвал Оззи "одним из величайших вокалистов нашего времени", а Джек Блэк исполнил вместе с молодыми музыкантами Mr. Crowley. Не осталась в стороне и Долли Партон.

Перед началом концерта группа показала видео, в котором размышляет о чуде собственного выживания, вспоминая безумные 70-е годы.

Зрители, среди которых были Стивен Тайлер, Ронни Вуд, фанаты из Варшавы, Дубая и США, назвали шоу "историческим", "эмоциональным" и "невероятным".

Некоторые даже пришли без билетов, чтобы стоять рядом и слушать музыку сквозь стены. Бирмингем, где все началось в пабе The Crown, стал символическим финалом для группы.

Что известно о болезни Оззи Осборна

Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона в 2003 году. Последние пять лет он перенес семь операций, включая четыре на позвоночнике.

В 2023 году из-за состояния здоровья он был вынужден отменить выступление на фестивале Power Trip.

Несмотря на это, музыкант планирует продолжить студийную работу: в 2022-м вышел его последний альбом Patient Number 9, к которому присоединились звезды мирового уровня.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
рок-гурт Оззи Озборн Звёзды
Новости
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского