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"В этот момент лились слезы". Катерина Осадчая показала, как Imagine Dragons поддерживают Украину (фото)

Среда 02 июля 2025 16:01
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"В этот момент лились слезы". Катерина Осадчая показала, как Imagine Dragons поддерживают Украину (фото) Осадчая осуществила мечту 8-летнего сына (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Телеведущая Катерина Осадчая побывала вместе с 8-летним сыном Иваном на концерте группы Imagine Dragons, которая активно поддерживает Украину. И на выступлении в Барселоне тоже не обошлось без украинского флага.

Как сообщает РБК-Украина, впечатлениями от концерта Осадчая поделилась в Instagram.

Почему Осадчая поехала на концерт Imagine Dragons

Телеведущая призналась, что побывать на выступлении группы с детства мечтал ее сын Иван. Наконец он достиг того возраста, когда звездная мама может осуществить желание.

"Как-то их песню "Believer" мы в машине послушали ровно 50 раз подряд, когда стояли в пробке. И вот Иван вырос до возраста, когда можно пойти на концерт мечты", - рассказала она.

&quot;В этот момент лились слезы&quot;. Катерина Осадчая показала, как Imagine Dragons поддерживают Украину (фото)Осадчая сводила сына на концерт Imagine Dragons (скриншот)

Мальчик был счастлив увидеть группу вживую. Он радовался любимым песням и активно снимал выдающиеся моменты на камеру.

&quot;В этот момент лились слезы&quot;. Катерина Осадчая показала, как Imagine Dragons поддерживают Украину (фото)Сын Осадчей и Горбунова (скриншот)

Особый момент с концерта Imagine Dragons

Екатерина поделилась самым долгожданным моментом с выступления - проявления поддержки со стороны группы. Вокалист Дэн Рейнольдс уже традиционно поднял сине-желтый флаг.

"В этот момент самовольно лились слезы. Так немного осталось артистов, которые стабильно нас поддерживают", - сказала ведущая.

&quot;В этот момент лились слезы&quot;. Катерина Осадчая показала, как Imagine Dragons поддерживают Украину (фото)Осадчая на концерте Imagine Dragons в Барселоне (скриншот)

Телезвезда также замиловала совместным селфи с сыном. Она призналась, что восторженные глаза ребенка лишь вдохновляют на осуществление желаний.

"Когда видишь восторженные глаза ребенка, понимаешь, что такие моменты он запомнит на всю жизнь. И если будет в наших силах, мы будем мечты обязательно воплощать", - написала она.

&quot;В этот момент лились слезы&quot;. Катерина Осадчая показала, как Imagine Dragons поддерживают Украину (фото)Осадчая с сыном Иваном (скриншот)

Напомним, Катерина Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двух общих сыновей. Кроме Ивана, у них также есть трехлетний Даниил.

Также у ведущей есть взрослый сын Илья от предыдущих отношений. Он учится в США.

Что известно о поддержке Imagine Dragons

Американская поп-рок группа была образована в 2008 году в Лас-Вегасе. В состав входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и ударник Дэн Платцман.

С начала полномасштабного вторжения коллектив активно поддерживает украинский народ. На своих концертах солист поднимает украинский флаг в знак солидарности со страной, которая борется с российской агрессией.

Ранее Imagine Dragons придумали креативный способ поддержать Украину в Будапеште, когда им запретили демонстрировать украинскую символику.

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