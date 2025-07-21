Петрожицкая подколола Лесю Никитюк из-за ее игры в кино: ведущая не промолчала

Что сказала Петрожицкая

Дарья в своем интервью поделилась мыслями относительно современных тенденций в отечественном кинематографе.

Она отметила, что все чаще главные роли получают не профессиональные актеры, а популярные медийные личности, которые не всегда обладают актерским мастерством.

"Я не хочу никого обидеть, но у нас появилась тенденция, когда ты можешь быть не слишком талантливым и не профессиональным, но снимаешься в кино, а настоящие актеры сидят в театрах и не попадают в роли только потому, что они не медийные. Почему не взять на главную роль актрису? Но Леся - молодец. Сколько могла - столько и сделала. Мне очень понравилось само кино", - прокомментировала знаменитость.

Никитюк ей ответила

В ответ на комментарий Петрожицкой телеведущая выбрала свой фирменный стиль - иронию.

Она опубликовала отрывок интервью актрисы в своем Instagram и добавила шутливый комментарий.

"Да успокойтесь, больше я в кино сниматься не буду! Пойду писать песни", - написала новоиспеченная мамочка.

Дарья Петрожицкая подколола Лесю Никитюк за игру в кино (скриншот)

Леся таким образом избежала серьезного спора, что вызвало активную реакцию в соцсетях.

В частности, Оля Полякова поддержала Никитюк в stories, шутливо написав: "Нет! давай лучше снимайся! Мы тоже учились".

Дарья Петрожицкая подколола Лесю Никитюк за игру в кино (скриншот)

Напомним, что лирическая комедия "Песики", которая вызвала волну обсуждений среди актерского сообщества, вышла в прокат в марте этого года.

В центре сюжета - жизнь 35-летнего риелтора Яны, которая сталкивается со сверхъестественной проблемой: как только она проводит ночь с мужчиной, тот на утро превращается в... собаку.

Главную роль в фильме исполнила именно Леся Никитюк. Телеведущая признавалась, что долго не решалась сниматься в кино.

"Мне предлагали сниматься в кино очень давно, но я не соглашалась, потому что для меня главной была все же телевизионная карьера. И даже после роли в кино сейчас, в шапке моего профиля в Instagram вы все равно не увидите слово 'Актриса', потому что для меня это только начало", - делилась она.

По словам создателей, изначально сценарий не писался под конкретного исполнителя, но уже в процессе работы стало очевидно - именно Никитюк лучше всего воплощает образ Яны.