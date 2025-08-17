ua en ru
Умер звезда фильмов "Супермен" и "Коллекционер"

Воскресенье 17 августа 2025 20:28
Умер звезда фильмов "Супермен" и "Коллекционер" Кадр из фильма "Дом странных детей Мисс Сапсан"
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 87 лет скончался британский актер Теренс Стэмп, который прославился ролью генерала Зода в фильмах "Супермен" и "Супермен II".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Умер Теренс Стемп

В заявлении говорится, что Стемп ушел из жизни в воскресенье утром.

"Он оставил после себя чрезвычайное наследие, как актер и писатель, который будет продолжать трогать и вдохновлять людей в течение многих лет", - отметили родные.

Что именно стало причиной смерти звезды - пока не сообщается.

Умер звезда фильмов &quot;Супермен&quot; и &quot;Коллекционер&quot;Кадр из фильма "Песня для Марион"

Краткая биография Теренса Стэмпа

Теренс Стэмп родился 22 июля 1938 года в Лондоне, в семье кочегара буксира.

Детство парня пришлось на годы Второй мировой войны - он пережил Блиц. После школы работал в рекламе, а затем получил стипендию для обучения в театральной школе.

Его актерский дебют в фильме "Билли Бадд" принес ему мировое признание - в 1962 году он получил "Золотой глобус" как самый перспективный новичок, а также номинации на премии "Оскар" и BAFTA.

Среди знаковых ролей актера - ленты "Теорема", "Сезон в аду", "Коллекционер" (за который он получил награду на Каннском кинофестивале в 1965-м), "Молодые стрелки", "Лайми", "Валькирия" с Томом Крузом.

Умер звезда фильмов &quot;Супермен&quot; и &quot;Коллекционер&quot;Кадр из фильма "Коллекционер"

Однако настоящий взлет популярности принесли ему фильмы "Супермен" (1978) и "Супермен II" (1980), где он сыграл злодея генерала Зода. В главной роли тогда снялся Кристофер Рив.

Умер звезда фильмов &quot;Супермен&quot; и &quot;Коллекционер&quot;Кадр из фильма "Супермен"

В 1994 году Стэмп получил вторую премию BAFTA - за роль в культовом фильме "Приключения Присциллы, королевы пустыни", где также играли Хьюго Уивинг и Гай Пирс.

Умер звезда фильмов &quot;Супермен&quot; и &quot;Коллекционер&quot;Кадр из фильма "Приключения Присциллы, королевы пустыни"

В последние годы актер продолжал активно сниматься.

В частности, в 2021-м он появился в психологическом хорроре "Последняя ночь в Сохо" режиссера Эдгара Райта вместе с Аней Тейлор-Джой, Мэттом Смитом и Дианой Ригг.

Стэмп также появлялся на телевидении, театральной сцене и озвучивал видеоигры - в том числе Halo 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Актер известен не только своими киноработами, но и романами - особенно громкой была его связь с Джули Кристи.

Вместе они снялись в ленте "Вдали от безумной толпы" в 1967 году, и в то время считались одной из самых гламурных пар Великобритании.

